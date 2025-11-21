أحمد بن سعيد يدشن نظاماً مبتكراً لحماية الطائرات من الاصطدام بالأسلاك والعوائق الجوية في دبي

دبي في 20 نوفمبر/وام/دشن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني،رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، نظاماً ملاحياً مبتكراً يهدف إلى حماية الطائرات من مخاطر الاصطدام بالأسلاك والعوائق الجوية، وذلك خلال مشاركته في معرض دبي للطيران، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وكشفت شرطة دبي وهيئة دبي للطيران المدني عن تطوير نظام متقدم يعزز سلامة الطيران منخفض الارتفاع من خلال دمج تقنية تحديد المواقع الجغرافية مع خرائط رقمية دقيقة تُحدّث بشكل مستمر، وتشمل بيانات تفصيلية لخطوط الكهرباء والأبراج والهوائيات والعوائق الجوية المحتملة.

ويعتمد النظام على تطبيق ذكي يُستخدم عبر الأجهزة المحمولة أو الساعات الذكية، حيث يحدد موقع الطائرة فورياً ويصدر تنبيهات صوتية واهتزازية عند الاقتراب من أي عائق، مما يمكن الطيار من اتخاذ قرارات سريعة تقلل من احتمالات وقوع الحوادث. ويعمل الابتكار مع جميع أنواع الطائرات الخفيفة والمروحيات معتمداً على بيانات جغرافية دقيقة تسهم في رفع كفاءة رصد العوائق الجوية.

وأكدت شرطة دبي أن المشروع تم تطويره بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني التي وفرت قواعد بيانات محدثة وخرائط جوية عالية الدقة، ما عزز فعالية النظام في دعم سلامة الطيران ضمن بيئة تشغيلية متقدمة. وأضافت أن النظام يمثل نقلة نوعية في مجال سلامة الطيران منخفض الارتفاع دون الحاجة إلى تركيب أجهزة إضافية، ما يعكس التزام دبي بتبني حلول رائدة تعزز مكانتها كمركز عالمي للطيران والتكنولوجيا.

من جانبها، أكدت هيئة دبي للطيران المدني أن التعاون مع شرطة دبي يشكل نموذجاً للشراكة الحكومية الهادفة إلى تطوير حلول مبتكرة تعزز أمن وسلامة المجال الجوي في الإمارة.