أبوظبي لبناء السفن تستعرض ابتكارات بحرية بمعرض القوارب الدولي

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / استعرضت شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة «إيدج»، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، أحدث مشاريعها ومنتجاتها المتخصصة في تصميم وبناء وصيانة السفن العسكرية والتجارية.

كما استعرضت قدراتها المتطورة التي تعزّز مكانة الإمارات كمركز رائد للصناعات البحرية في المنطقة، إضافة إلى حلول مبتكرة تلبي احتياجات شركائها من الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد عبدالرحمن الريسي، مدير إدارة الإستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة أبوظبي لبناء السفن التابعة لمجموعة «إيدج»، أن مشاركة الشركة في النسخة السابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب عكست التزامها بتطوير قطاع بناء السفن في الدولة، مشيراً إلى أن جهود الشركة لم تقتصر على القطاع العسكري، بل شملت كذلك القطاعين المدني وغير العسكري.

وأوضح أن الشركة عرضت مجموعة من الزوارق التي جرى تداولها داخل الدولة وخارجها، إلى جانب زورق الدعم الصحي والمستشفيات والإسعافات البحرية، لافتاً إلى أن هذه المنتجات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير حلول تخدم القطاعات المدنية والعسكرية والطبية.

وأضاف الريسي أن زورق الـ30 متراً، الذي عُرض في النسخة السابقة من المعرض، حظي باهتمام واسع من الزوار، وأن المشروع وصل إلى نسبة إنجاز بلغت 50%، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عنه بشكل كامل في النسخة المقبلة من المعرض.