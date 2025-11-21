ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 8.2% خلال أول 20 يوما من نوفمبر

سيئول في 21 نوفمبر/ وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 8.2% على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من نوفمبر، بفضل الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والسيارات وفقا لبيانات اليوم الجمعة عن هيئة الجمارك الكورية .

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن البيانات أظهرت أن قيمة الصادرات للبلاد سجلت 38.5 مليار دولار خلال الفترة من 1 - 20 نوفمبر الجاري بزيادة 8.2% من 35.6 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وزادت واردات البلاد بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 36.1 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 2.4 مليار دولار.

وقالت الهيئة، إن هذه الزيادة تعزي إلى ارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات والسيارات على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقفزت صادرات الرقائق بنسبة 26.5% على أساس سنوي إلى 975 مليار دولار، لتشكل 25.3% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة.

وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 22.9% إلى 3.81 مليار دولار، بينما زادت صادرات السفن بنسبة 2.3% إلى 1.15 مليار دولار.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بمقدار 10.2% إلى 8.22 مليار دولار، كما توسعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.7% لتصل إلى 5.7 مليار دولار.

وزادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.9% إلى 3.58 مليار دولار.

وفي أكتوبر، نمت الصادرات بنسبة 3.6% عن العام السابق لتصل إلى 59.57 مليار دولار على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات، مسجلة زيادة للشهر الخامس على التوالي.

