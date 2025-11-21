"أدنوك للتوزيع" تفتتح أول "The Hub” من أدنوك في منطقة الشوامخ بأبوظبي

أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام/ أطلقت "أدنوك للتوزيع"، اليوم، "The Hub” من أدنوك وهو مفهوم مبتكر لمحطات الخدمة يُعيد تعريف تجربة العملاء، ويعزز إستراتيجية الشركة للنمو في قطاع التجزئة غير الوقود.

تم الكشف رسميًا عن مفهوم "The Hub” من أدنوك في موقع جديد بمنطقة الشوامخ في أبوظبي، خلال فعالية حضرها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، إلى جانب نخبة من كبار التنفيذيين لدى أبرز شركات التجزئة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، إن "The Hub” من أدنوك يُمثل حجر الأساس في مستقبل "أدنوك للتوزيع"، إذ يُجسّد خارطة طريق واضحة للنمو والتنوع وتوسيع خدمات أدنوك للتوزيع لعملائها اليوم وخلال السنوات المُقبلة.

وأضاف أنه انسجاماً مع رؤية "عام المجتمع" في دولة الإمارات، نعمل على بناء وجهات مجتمعية ترحّب بالجميع وتعزز الروابط بين أفراد المجتمع، ونعمل على توسيع وتنويع عروضنا في قطاع التجزئة غير الوقود، وتطوير محفظتنا العقارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم الاحتياجات المتجددة لسكان الدولة، ومن خلال هذا المفهوم الجديد، فأننا نُعيد تعريف "أدنوك للتوزيع" لتصبح وجهة تجزئة مرنة، مستدامة، ومواكبة لمتطلبات المستقبل.

وبمساحات تفوق بثلاثة أضعاف محطات الخدمة التقليديةُ، يجمع"The Hub” من أدنوك بين الخدمات الأساسية ، مثل الوقود، وشحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات ، وبين خيارات أسلوب الحياة التي تشمل المطاعم، واللياقة البدنية، والترفيه العائلي، فيما تم تصميم كل مركز ليكون وجهة نابضة بالحياة تُوفّر نقاط جذب مجتمعية مميزة ومحطات مريحة للمتنقلين، حيث يدمج بين الراحة والتجارب التي تشجع العملاء على البقاء لفترة أطول والتفاعل بشكل أكبر.

وتعتزم أدنوك للتوزيع افتتاح أول ستة مواقع من "The Hub” من أدنوك بحلول نهاية عام 2025، على أن يرتفع العدد إلى 30 موقعاً بحلول عام 2030.

كما أن من بين المواقع الستة الأولى، تم تأكيد إشغال ما نسبته 90% من الوحدات بالفعل من قبل المستأجرين، ما يعكس قوة الطلب في السوق.

ومن المتوقع أن يُسهم "The Hub” من أدنوك في تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلى 30 مليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.

ويستفيد "The Hub” من أدنوك من قاعدة الأراضي الواسعة التي تمتلكها "أدنوك للتوزيع"، ما يتيح الاستغلال الأمثل للأصول العقارية وتطوير وجهات متعددة الاستخدامات تفتح آفاقًا جديدة للإيرادات، فيما تم تصميم مفهوم "The Hub” من أدنوك بأسلوب معياري مرن يتيح سرعة إنشاء مواقع متنوعة تتناسب مع مختلف البيئات المحلية.

وستتضمن وجهات "The Hub” من أدنوك مناطق مُخصصة لألعاب للأطفال، ومساحات مخصصة للرياضة العامة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والرياضية، بما في ذلك ملاعب "البادل" وصالات اللياقة البدنية.

وستستضيف المواقع الستة الأولى من "The Hub” من أدنوك مجموعة من أبرز الشركاء في قطاع التجزئة والمطاعم، بالإضافة إلى متاجر “واحة من أدنوك” المميزة التابعة لأدنوك للتوزيع، والتي تُقدّم للعملاء تشكيلة واسعة من الخيارات التي تجمع بين التنوع والراحة.

كما ستتضمن بعض مواقع "The Hub” من أدنوك أسواقًا تجارية مؤقتة بتصاميم موسمية متجددة، تُقدّم مجموعة متنوعة من المنتجات والتجارب المتغيرة باستمرار.

وبفضل أكثر من 1,100 عقار مشغَّل ومؤجَّر ضمن محفظتها العقارية، تُدير أدنوك للتوزيع أكبر شبكة عقارات تجزئة في دولة الإمارات، وتضم أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاع التجزئة السريعة.

كما تدير الشركة أكبر شبكة لمحطات الخدمة في الدولة، حيث تمتلك أكثر من 560 محطة منتشرة في مختلف أنحاء الإمارات، إلى جانب أكثر من 380 متجراً من متاجر “واحة من أدنوك”، العلامة التجارية الأكثر انتشاراً وشعبية في قطاع متاجر الخدمة السريعة على مستوى الدولة.

وتستثمر الشركة في هذه البنية الواسعة بهدف تعزيز القيمة طويلة الأمد عبر استثمارات موجهة في مشاريع قطاع التجزئة غير الوقود، وتطوير الوجهات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الخدمات وتجارب العملاء المبتكرة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حقق قطاع التجزئة غير الوقود في أدنوك للتوزيع نمواً قوياً، إذ ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تجاوز عدد أعضاء برنامج “مكافآت أدنوك” حاجز 2.5 مليون عضو.

ويُعد "The Hub” من أدنوك ركيزة أساسية في هذا النمو، دعماً لالتزام الشركة بمضاعفة حجم أعمالها في قطاع التجزئة غير الوقود خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى 2030.

واحتفالاً بإطلاق مفهوم "The Hub” من أدنوك، تُنظّم أدنوك للتوزيع فعالية مجتمعية خلال افتتاح موقع “The Hub” في محطة أدنوك رقم 754 بمنطقة الشوامخ - أبوظبي.

وستُقام الفعالية يومياً خلال الفترة من اليوم الجمعة وحتى 23 نوفمبر الجاري، من الساعة 3:00 حتى 10:00 مساءً، احتفاءً بهذه الخطوة الجديدة في مسيرة أدنوك للتوزيع نحو تطوير تجارب تجزئة مبتكرة ومتكاملة في الدولة.