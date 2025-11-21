فعاليات وأنشطة ترفيهية في"أبوظبي الدولي للقوارب" خلال عطلة نهاية الأسبوع

أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام/ يشهد مرسى المارينا بمركز أدنيك أبوظبي عطلة نهاية أسبوع استثنائية، حيث تنتظر العائلات من جميع الأعمار، فعاليات وأنشطة ترفيهية مميزة ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025 ، الذي يستمر حتى 23 نوفمبر الجاري، في أجواء تحتفي بالابتكار وروح الترفيه العائلي.

وتستقبل هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، آلاف الزوار يومياً، حيث سيحظون بفرصة استكشاف أحدث اليخوت الفاخرة والقوارب المبتكرة، إلى جانب الاستمتاع بالفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

ومن بين الأنشطة العائلية المميزة، فرصة استكشاف سفينة الأبحاث البحرية المتطورة "جيّون" في أبوظبي، إذ سيُتجول الزوار داخلها، لمشاهدة عروضها الحيّة، والتفاعل مباشرةً مع الخبراء الذين يقودون أبحاثاً رائدة في مياه دولة الإمارات، للتعرف على جهود حماية البيئة البحرية وضمان استدامتها، إذ تُعّد هذه الجولة تجربة استثنائية لكل من يهتم بالاستدامة والحياة البحرية.

كما يضيف عرض "الفرسان الجوي" لمسة من الإثارة فوق مرسى المارينا، إذ يُقدم الفريق الجوي استعراضاً يتميز بالأداء العالي والدقة والمناورات الجريئة والتشكيلات المبهرة.

كما يقدم مركز الملاحة مجموعة واسعة من الأنشطة المائية المشوقة لجميع الزوار، بدءاً من جولات القوارب المطاطية عالية السرعة وصولاً إلى رحلات قوارب الأجرة المائية "التاكسي المائي".

أما منطقة "المسافرين الصغار" فهي الوجهة المثالية للأطفال، حيث تجمع بين التعليم والترفيه في تجربة تفاعلية تمكّنهم من الاستكشاف والتعلم واللعب، إلى جانب عودة مركز أبحاث عالم البحار "سي وورلد" هذا العام، الذي يقدم تجربة تعليمية مبتكرة تُبرز أهمية الحياة البحرية والحفاظ على المحيطات، لتغرس قيم الاستدامة في نفوس الأجيال الصغيرة.

وعلى مدار أربعة أيام، ستُبهرُ الفعاليات الترفيهية الحشود بعروض متنوعة تشمل "كراب ستيلت ديو"، و"بابل ويزارد"، و"هيدج كوبل"، إلى جانب عروض العيّالة التراثية المتجولة.

كما يمكن للزوار لقاء "كابتن معرض أبوظبي الدولي للقوارب"، طائر الفلامنغو العملاق القابل للنفخ بارتفاع 23 مترا، والذي يسعى منظمو المعرض إلى تسجيله في موسوعة غينيس كأكبر مجسم عائم على شكل طائر الفلامنغو قابلة للنفخ في العالم.

ويقدم معرض تأجير اليخوت لأول مرة مجموعة من أرقى وأحدث اليخوت العالمية في مرسى المارينا، في خطوة تؤكد البنية التحتية المتطورة لمراسي أبوظبي؛ وطموحها لتكون الوجهة الأولى في المنطقة لمالكي اليخوت الفاخرة وعشاقها.

وتُعقّد الاجتماعات والمفاوضات لأصحاب الأعمال، إلى جانب اللقاءات الاجتماعية في صالة اليخوت، ما يعكس التزام المعرض بتعزيز التواصل الهادف في قطاع الملاحة البحرية.

ويستضيف المعرض لأول مرة سباق القوارب الشراعية الدولي بفعالياته الديناميكية، حيث يمكن للزوار اختبار تجربة الانضمام إلى فرق القوارب الشراعية بشكل مباشر، فيما تُتوّج هذه الفعاليات بحدث الأسبوع الأبرز وهو "نهائي بطولة مبادلة أبوظبي الكبير لسباق القوارب الشراعية الدولي" الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، إذ تتنافس أفضل فرق العالم على اللقب في قوارب الكاتاماران عالية السرعة.

كما تضيف "شرفة الغروب" الجديدة لمسة من الفخامة على عطلة نهاية الأسبوع، بينما يعكس دمج "twofour54، التكامل المتنامي بين السياحة البحرية والصناعات الإبداعية في أبوظبي، ويشهد البوليفارد افتتاح منطقة تسوق تضم مجموعة مختارة من المنتجات والعلامات التجارية المستوحاة من عالم الملاحة البحرية.

ويمثل معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025، منارةً للتراث البحري والطموح المستقبلي، حيث يجمع العائلات ورواد الصناعة في احتفال يرسخ معايير جديدة للمعارض البحرية العالمية.