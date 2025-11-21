ارتفاع صادرات اليابان خلال أكتوبر بنسبة 3.6%

طوكيو في 21 نوفمبر/ وام/ أظهرت بيانات حكومية اليوم "الجمعة"، أن صادرات اليابان ارتفعت من حيث القيمة بنسبة 3.6 % خلال أكتوبر الماضي على أساس سنوي، أي أكثر من متوسط توقعات السوق بزيادة عند 1.1 % وبعد ارتفاع بواقع 4.2 % خلال سبتمبر الماضي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.1 % فقط عن العام السابق، محققة تحسنا ملحوظا بعد أن سجلت انخفاضا تجاوز 10 % على مدى 5 أشهر متتالية.

وارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.1 %، بينما زادت الصادرات إلى بقية آسيا بنسبة 4.2 %، كما ارتفعت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.2 %.