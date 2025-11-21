شرطة أبوظبي تشارك في برامج متخصصة لحوادث المركبات ذاتية القيادة بالولايات المتحدة

نيويورك في 21 نوفمبر/ وام/ شارك عدد من الخبراء الدوليين من مديرية المرور والدوريات الأمنية وفنيين من إدارة طيران الشرطة وإدارة مسرح الجريمة بشرطة أبوظبي، في برامج تدريبية متقدمة في برامج التحقيق في بناء الحوادث المرورية في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تطوير قدراتهم لإعادة بناء الحادث المروري للمركبات ذاتية القيادة، وذلك ضمن مراحل مشروع المواكبة الأمنية للمركبات ذاتية القيادة.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتعزيز جاهزية كوادرها المتخصصة ورفع كفاءتهم الفنية في مجالات التحقيق وإعادة بناء الحوادث المرورية، ومن خلال خطة شاملة لتمكين الكفاءات الوطنية من مواكبة التطورات العالمية في أنظمة النقل الذكية وأساليب التحقيق المتقدم في الحوادث المرورية .

وشمل البرنامج التدريبي استخدام الطائرات المسيرة لرفع معالم الحوادث بدقة عالية، وإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد تساهم في تحسين التوثيق وتحليل مسارات المركبات، كما ركز على دراسة الأنظمة الذكية في المركبات ذاتية القيادة وفهم تفاعل المستشعرات والأنظمة الحاسوبية، بما يسهم في تطبيق أحدث المعايير التقنية في التحقيق وإعادة البناء.

وأكدت شرطة أبوظبي أن هذه البرامج تأتي استمرارا لمساعيها في تطوير قدرات فرق العمل المتخصصة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال إعادة بناء الحوادث المرورية، بما يعزز دورها الريادي في دعم منظومة السلامة على الطرق وتحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة في مجال الأمن المروري والتقنيات المستقبلية