"كالدس" و"سافران" توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز قدرات الإنزال الجوي في الإمارات

دبي في 21 نوفمبر/ وام/ وقعت مجموعة كالدس القابضة المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرّها أبوظبي، وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع، العالمية المتخصصة في أنظمة الطيران والدفاع والأمن، اتفاقية شراكة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنزال الجوي المتقدمة في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، يدخل الطرفان في شراكة لتطوير قدرات إنزال جوي متطورة في الدولة، تجمع بين الإمكانات الصناعية المتقدمة لمجموعة كالدس والخبرات العالمية لشركة سافران للإلكترونيات والدفاع في أنظمة المظلات الفردية والإنزال الجوي، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للتقنيات الدفاعية المتقدمة.

ويركز التعاون أيضاً على المظلات الفردية، حيث ستوظّف شركة سافران للإلكترونيات والدفاع، خبرتها المعترف بها في تصميم وإنتاج مجموعة شاملة من المظلات الدائرية المخصصة للإنزال الجوي التكتيكي الجماعي، بما يضمن أعلى معايير التميز التشغيلي والسلامة.

وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة، بهذه المناسبة، إن هذا الاتفاق يمثل محطة جديدة في الشراكة الصناعية الإستراتيجية طويلة الأمد مع سافران للإلكترونيات والدفاع لتعزيز قدرات الصناعات الدفاعية الوطنية.

وأضاف :" نحن اليوم نستجيب للطلب المتزايد على هذه الخدمات في دولة الإمارات، ونعزز رؤيتها في بناء صناعة دفاعية مستدامة قائمة على الابتكار"، مشيرا إلى أن هذا التعاون يؤكد التزام المجموعة بتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وترسيخ مكانة كالدس كمركز إقليمي للتقنيات الدفاعية المتقدمة.

من جانبه، قال فرانك سودو، الرئيس التنفيذي لشركة سافران للإلكترونيات والدفاع، إن الشراكة مع مجموعة كالدس تجسد طموح الشركة في أن تكون في طليعة السيادة التكنولوجية والأداء التشغيلي،وأضاف :" معاً، نساهم في رسم مستقبل الإنزال الجوي في دولة الإمارات".

وأشار إلى أنه من خلال الجمع بين خبرة سافران للإلكترونيات والدفاع العالمية والقوة الصناعية لمجموعة كالدس، فإنه لا يتم تقديم حلول عالمية المستوى فحسب، بل نمكّن الشركاء من امتلاك قدرات تحقق الاستقلالية والمرونة والريادة في الابتكار الدفاعي.

ويشهد سوق خدمات الإنزال الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية العسكرية والدور المتنامي للمنطقة في العمليات الإنسانية.

ومن خلال هذه الشراكة، تتمتع الشركتان بموقع متميز لتلبية هذه الاحتياجات المتطورة عبر أنظمة عالية الأداء ومنتجة محلياً.