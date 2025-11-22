" وكالة الإمارات للفضاء" تعلن أسماء الفائزين بـ"تحدي الكوكب X"

أبوظبي في 21 نوفمبر /وام/ أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، من خلال مهمة "الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات"، أسماء الفائزين في مبادرة "تحدي الكوكبX" التي استقطبت مشاركة واسعة من الطلاب وذلك على هامش مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 الذي اختتم اليوم .

وقال سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء إن مبادرة "تحدي الكوكبX" تعكس التزامنا الراسخ بتشجيع الكفاءات الوطنية الشابة على المساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعزز ريادة الدولة في قطاع الفضاء واصفا المبادرة بأنها منصة علمية وتطبيقية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وتتيح للمشاركين فرصة حقيقية لتوظيف أفكارهم في مشاريع ذات أثر مستقبلي.

وأضاف أن الوكالة تولي اهتماماً كبيراً لتوسيع نطاق المشاركة في برامج الفضاء الوطنية، وبناء جيل من المبدعين والباحثين القادرين على قيادة مسيرة الإمارات في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، مشيراً إلى أن المبادرة تجسد نموذجاً عملياً لتكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والشركات التقنية والجهات الحكومية نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للفضاء 2030.

وشهد "تحدي مركبة الهبوط"، الذي نُظِّم بالتعاون مع شركة "سبيس بوينت" الناشئة، إقبالاً كبيراً من أكثر من 450 طالباً وطالبة من مختلف المؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات، تأهّل منهم 40 للمشاركة في المرحلة النهائية من التحدي.

يهدف التحدي إلى تحفيز روح البحث العلمي والابتكار لدى الطلبة من خلال تصميم وتجميع واختبار مركبة هبوط "1U" قادرة على تنفيذ هبوط متحكم به على سطح كويكب مُحاكى ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

وفازت ثلاثة فرق طلابية في تحدي "مركبة الهبوط" بعد تقديم حلول هندسية مبتكرة لتطوير أنظمة هبوط، حيث قدّم فريق "النجم" مشروعاً متقدماً لمركبة هبوط مبتكرة من نوع" CubeSat".

كما شارك في مسابقة تطبيقات الفضاء بعنوان "تحدي تطبيقات الوعي الفضائي"، بالتعاون مع جامعة خليفة، 45 طالباً، بهدف تصميم تطبيق ذكي يتمحور حول فكرة الكويكبات بما يدعم مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

وفازت ثلاثة مشاريع مبتكرة في المسابقة وكان المشروع الأول " EMA Mission Tracker" تطبيقا ذكيا يدعم فرق المهام في إدارة ومتابعة العمليات الفضائية العميقة بكفاءة، فيما ركز المشروع الثاني" SpaceWise Ai "على الجانب التعليمي، وقدم تجربة تفاعلية لتعلم الدروس المستفادة من مهام الفضاء السابقة واستكشاف المستقبل.

بينما قدم المشروع الثالث" AURORA Mission X "محاكاة متقدمة لهبوط الفضاء العميق وهو مخصص لتدريب الكوادر الوطنية على الدقة والاستعداد للمهمات.

وقال عبدالله السلماني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سبيس بوينت" : " أبهرتني الجودة العالية لتصاميم مركبات الهبوط التي تلقيناها وكان من اللافت رؤية طلاب المدارس يتنافسون بقوة مع فرق طلاب الجامعات، ويتمكنون من حجز مكانهم في النهائيات، وهو إنجاز رائع موضحا أن مشاركة أكثر من 22 جامعة من مختلف أنحاء دولة الإمارات تعكس بوضوح الشغف الوطني بالابتكار العملي.

من جانبه أكد البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة أهمية الانضمام إلى مبادرة تحدي الكوكب إكس التابع لوكالة الإمارات للفضاء، و توجه بالتهنئة للفائزين في تحدي تطبيقات التوعية الفضائية في معرض دبي للطيران 2025، والذي استهدف الشركات الناشئة، إضافة إلى طلبة المدارس والجامعات المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لاختبار مهاراتهم الإبداعية ومعارفهم العلمية.

وعبر عن الأمل في أن تلهم هذه المسابقة متعددة التخصصات، والتي حظيت باهتمام واسع جيلاً جديداً من العلماء من الطلبة لاستكشاف مسارات مهنية في مجال الفضاء والطيران والتقنيات المتقدمة، وأن تسهم في بناء منظومة متكاملة فريدة من نوعها في المنطقة من الابتكار والتميز في دولة الإمارات.

بدورها قالت عائشة شرفي، مدير تطوير القدرات في مشروع مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات إن هذه الابتكارات الطلابية تمثل نموذجاً حقيقياً لتوظيف المعرفة العلمية والتقنية في مشاريع عملية ذات أثر مستقبلي.

وأضاف أن حلول الفرق الفائزة في تحدي الكوكب إكس، سواء في مجال مركبات الهبوط أو تطبيقات الوعي الفضائي، ستسهم بشكل مباشر في دعم مهام الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، من خلال تعزيز كفاءة فرق المهام وتحسين قدرات المحاكاة والتدريب بما يعكس التزامنا بتمكين الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين الوطنيين وصقل مهاراتهم لتلبية متطلبات قطاع الفضاء المتقدم.