الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكات ضالعة في تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة

نيويورك في 21 نوفمبر/وام/ فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان اليوم عقوبات على شبكات شحن مسؤولة عن تمويل أنشطة من خلال مبيعات النفط الإيرانية غير المشروعة، بالإضافة إلى شركة طيران وشركات تابعة لها.

وكشف بيان أصدره اليوم (الجمعة)، توماس بيغوت،نائب المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الأمريكية، عن قيام وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف 17 كيانًا وفردًا وسفينة في عدة دول، منها على سبيل المثال لا الحصر الهند وبنما وسيشل، ضالعة جميعها في مبيعات النفط ومنتجاته الإيرانية.

ولفت في الوقت نفسه إلى قيام وزارة الخزانة الأميركية بتصنيف 41 كيانًا وفردًا وسفينة وطائرة، وذلك لتكثيف جهودها ضد صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات، وتعطيل التدفقات المالية والعملاء التجاريين الذين يدعمون أنشطة إيران.