تطبيق "أوتاي" يوقّع مذكرة تفاهم مع "مركز شمعة للتوحد" بالسعودية

الظهران في 21 نوفمبر /وام/ وقّع تطبيق "أوتاي"، أول منصة تواصل اجتماعي مخصصة لأسر التوحد ومزوّدي الخدمات على مستوى العالم، مذكرة تفاهم مع "مركز شمعة للتوحد" في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الدولي للتوحد المُقام في مدينة الظهران والذي شارك فيه "أوتاي" كأحد أبرز العارضين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة أسر أطفال التوحد، وتمكين مقدّمي الخدمات من الوصول إلى منصة موثوقة ومتكاملة تساعدهم على التواصل، وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم المباشر للمجتمع.

وبموجب المذكرة، سيعمل مركز شمعة على تفعيل حساباته المؤسسية داخل التطبيق، وتشجيع أهالي الأطفال على الاستفادة من خدمات المنصة على أن يتعاون الجانبان في تقديم محتوى تثقيفي وتوعوي وإطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأفراد على طيف التوحد.

وقالت سعادة عائشة الكعبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق أوتاي:"يشرفنا التعاون مع مركز شمعة،أحد الجهات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال دعم وتمكين أسر التوحد، هذه الشراكة تعكس رؤيتنا المشتركة في بناء بيئة رقمية آمنة وموحدة تجمع الأهالي والاختصاصيين تحت مظلة واحدة، وتسهم في توفير حلول مبتكرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 في مجال الشمول وتمكين أصحاب الهمم.

من جانبه أكد سعادة الدكتور سعد الشهراني الرئيس التنفيذي لـ"شمعة التوحد"، أن التعاون مع تطبيق أوتاي يمثل خطوة مهمة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة أسر التوحد، وتعزيز وصول الخدمات إليهم بطريقة أسهل وأكثر تنظيماً، مشيدا بجهود أوتاي في بناء منصة عالمية برؤية إنسانية رائدة.

يأتي هذا التعاون في إطار سعي الجانبين إلى توحيد الجهود، وإطلاق مشاريع مبتكرة تسهم في رفع الوعي المجتمعي، وتوفير قنوات دعم فعّالة للأسر عبر حلول رقمية حديثة تواكب احتياجاتهم اليومية.