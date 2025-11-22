انطلاقة قوية لرالي دبي الصحراوي وكوينتيرو ودابروفسكي وأهلي يتصدرون

دبي في 21 فبراير/وام/ أعطى معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، شارة الانطلاق لمنافسات النسخة التاسعة من رالي دبي الدولي الصحراوي «باها»، الجولة الختامية لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة للسيارات والدراجات النارية والرباعيات (الكوادز)، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم في دبي فستيفال سيتي مول بحضور عدد كبير من المسؤولين والجمهور.

شارك في مراسم الإطلاق سعادة محمد أحمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسعادة عمر عبدالله الفطيم نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة اللواء راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ.

وأسفرت المرحلة التمهيدية للرالي، التي أقيمت اليوم لمسافة 5.64 كيلومترفي حتّا، عن تصدر كل من الأميركي سيث كوينتيرو، والبولندي كونراد دابروفسكي، والإماراتي عبدالعزيز أهلي لفئات السيارات والدراجات النارية والكوادز على التوالي.

وعاد نجم داكار الأميركي سيث كوينتيرو بقوة في مشاركته هذا العام، متصدراً فئة السيارات على متن «تويوتا هايلكس» برفقة ملاحه أندرو شورت بزمن بلغ 4:32.1 دقيقة، متقدماً بـ2.2 ثانية على التشيكي مارتن بروكوب بسيارة «فورد رابتور»، فيما حل الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني ثالثاً.

وفي فئة الدراجات النارية، استهل البولندي دابروفسكي حملة الدفاع عن لقبه بصدارة واضحة على دراجته «كي تي إم 450 رالي»، بفارق 7 ثوانٍ عن الفرنسي جان لوب ليبان، بينما جاء الفرنسي ماثيو دوفاز ثالثاً.

أما الإماراتي محمد البلوشي، متصدر بطولة كأس العالم «باها» للدراجات النارية، فواجه بداية صعبة بعد توقف اضطراري على المسار كلفه دقيقة و42 ثانية، مؤكداً رغم ذلك ثقته في المنافسة خلال اليومين المقبلين.

وحافظ الإماراتي عبدالعزيز أهلي على نسق أدائه القوي في فئة الكوادز، منهياً المرحلة التمهيدية في الصدارة قبل دخول منافسات القدرة غداً.

وبعد انتهاء المرحلة التمهيدية، عادت الفرق إلى دبي فستيفال سيتي للمشاركة في الاحتفالية التي شهدت تقديم المتسابقين أمام الجمهور.

وتتجه أنظار الفرق نحو التحدي الأكبر في صحراء القدرة يومي السبت والأحد، بمسافة إجمالية تبلغ 390 كيلومتراً، حيث تنطلق المنافسات صباح غد من منطقة الخدمة في دبي فستيفال سيتي، قبل التوجه إلى نقطة الانطلاق في المرموم لخوض المرحلة الخاصة لمسافة 195 كيلومتراً ضمن «مرحلة تويوتا الفطيم».