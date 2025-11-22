النمسا تعتزم الإسهام في خطة السلام الأممية لقطاع غزة

فيينا في 21 نوفمبر /وام/ أعلنت بيآتا ماينل-رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، اعتزام بلادها الإسهام في خطة السلام الأممية الخاصة بقطاع غزة، ورحبت بتفويض مجلس الأمن لخطة السلام الأمريكية، وأكدت أن الأولوية تتمثل حالياً في تنفيذ بنود الخطة، وحشد جميع الموارد اللازمة لدعم تنفيذها على الأرض.

وقالت ماينل-رايزنجر، أثناء مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل : "لا تزال فرصة السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط مفتوحة" مؤكدة ضرورة اغتنام هذه الفرصة، التي اعتبرتها السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل آمن للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.