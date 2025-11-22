بروكسل تستضيف المنتدى الوزاري الـ4 للاتحاد الأوروبي ومنطقة الهندي- الهادئ

بروكسل في21 نوفمبر/وام/ ناقش "المنتدى الوزاري الرابع للاتحاد الأوروبي ومنطقة الهندي-الهادئ " أولويات الأمن في ضوء التطورات الراهنة، وتعزيز الازدهار والربط الرقمي والأمن الاقتصادي، ودعم جهود التحول نحو مستقبل نظيف ومستدام بمشاركة نحو 70 وفداً من مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء ودول ومنظمات إقليمية تمتد من الساحل الشرقي لأفريقيا إلى جزر المحيط الهادئ.

وذكرالمجلس الأوربي في بيان له أن المنتدى الذي انطلق في بروكسل أمس واستمر على مدى يومين وترأسته كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية بات منصة فريدة لتعزيز العمل المشترك على أساس إقليمي وتأكيد المصالح المشتركة في تعزيز الأمن والازدهار والمرونة، في ظل تحولات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متزايدة مثل الضغوط على النظام متعدد الأطراف وتصاعد استخدام التجارة والتكنولوجيا كسلاح وتسارع أزمة المناخ وهو ما يجعل مستقبل أوروبا ومنطقة الهندي-الهادئ أكثر ترابطاً من أي وقت مضى.

ولفت البيان إلى أن المشاركين استعرضوا التقدم المحرز منذ اجتماع فبراير 2024، بما في ذلك شراكات الأمن والدفاع مع اليابان وكوريا الجنوبية، والانتهاء من مفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية مع إندونيسيا، وتوقيع شراكة التجارة والاستثمار النظيف مع جنوب أفريقيا، ودعم شبكة الطاقة في آسيان، إلى جانب منتدى الأعمال الأوروبي-الهادئ الذي أتاح ما يقرب من 300 مليون يورو استثمارات ودعماً مالياً جديداً.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الاستثمار في المنطقة عبر شراكات تعكس واقع القرن الواحد والعشرين وتعزيز نظام دولي يقوم على التعددية وسيادة القانون مشيراً إلى تنظيم فعالية رفيعة المستوى حول حماية البنى التحتية البحرية الحيوية وما تم بحثه من آليات لتعزيز التعاون وفق القانون الدولي وفي مقدمته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع التوجه لإطلاق مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين الشركاء في أوروبا ومنطقة الهندي-الهادئ وخارجها.