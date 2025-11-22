سفير الإمارات لدى كوريا: علاقات إستراتيجية راسخة تجمع البلدين الصديقين

أبوظبي في 22 نوفمبر /وام/ أكد سعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، أن العلاقات الإماراتية الكورية إستراتيجية راسخة وتشهد تطوراً مستمراً ونمواً متسارعاً بفضل دعم قيادتي البلدين الصديقين.

وقال سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش أعمال الطاولة المستديرة للأعمال "الإمارات – كوريا" التي عُقدت في أبوظبي، إن دولة الإمارات وكوريا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مهمة تشمل القطاعات الحيوية المختلفة، التي من شأنها أن تعزز مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

وأضاف سعادته: "أن زيارة فخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، إلى دولة الإمارات والتي تعد أولى زياراته الخارجية، تحمل دلالات عميقة وتجسد طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين".

وأشار سعادته إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين التي تدخل حيز التنفيذ قريباً، تعزز مكانة جمهورية كوريا كأحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في قطاعات إستراتيجية واعدة ولا سيما الطاقة النووية السلمية، إلى جانب التعاون في الدفاع والتكنولوجيا والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأكد سعادته أن زيارة الرئيس الكوري إلى دولة الإمارات، تفتح آفاقاً أوسع وتمهد لمزيد من فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وكوريا، بما يسهم في تطوير الشراكات الاستثمارية المستقبلية بين البلدين الصديقين