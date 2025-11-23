"الوطني للأرصاد": حالة من التقلبات الجوية خلال الأيام الخمسة المقبلة وفرص أمطار غرباً

أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من يوم غد حتى 27 نوفمبر الحالي أجواءً رطبة خلال ساعات الصباح مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، بينما تتكاثر السحب على المناطق الغربية والجزر ما يرفع فرص سقوط الأمطار خلال الأيام الخمسة.

ويكون الطقس رطباً غداً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما تتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً وإلى غائمة أحياناً غرباً مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية.

وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً تتراوح سرعتها بين 10 و25 وتصل إلى 40 كم/س، بينما يكون البحر مضطرباً أحياناً صباحاً غرباً قبل أن يتحول إلى متوسط ثم خفيف الموج في الخليج العربي، ويظل خفيف الموج في بحر عمان.

وتستمر الأجواء رطبة الاثنين صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما يبقى الطقس غائماً جزئياً إلى غائماً أحياناً غرباً مع استمرار فرصة سقوط الأمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً بسرعات تراوح بين 10 و25 وتصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويحافظ الطقس على رطوبته الثلاثاء صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، ويصبح غائماً جزئياً إلى غائماً أحياناً غرباً مع استمرار فرصة سقوط الأمطار، فيما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً بسرعات بين 10 و25 وتصل إلى 35 كم/س، ويظل البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود طقس رطب صباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، بينما تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً غرباً، وتتحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية لتبقى خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً بسرعات تتراوح بين 10 و25 وتصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتستمر الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً يوم الخميس على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع هبوب رياح جنوبية شرقية تتحول لاحقاً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً بسرعات بين 10 و25 وتصل إلى 35 كم/س، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.