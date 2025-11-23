إقليم صرب البوسنة ينتخب رئيسا جديدا بعد إقالة الزعيم الانفصالي دوديك

بودابست في 23 نوفمبر /وام/ يتوجه الناخبون في الكيان الصربي في البوسنة والهرسك (جمهورية صربسكا)، إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس جديد في أعقاب إقالة الزعيم الانفصالي ميلوراد

دوديك.

وتمت الدعوة إلى انتخابات جديدة بعد إدانة دوديك بأنشطة مناهضة للدستور ضد دولة البوسنة والهرسك. وإلى جانب إقالته من منصبه، يحظر عليه الحكم الصادر في أغسطس الماضي تولي منصب سياسي لمدة ست سنوات.

ويعتبر سينيشا كاران، المقرب من دوديك والعضو في حزب اتحاد الديمقراطيين الاشتراكيين المستقلين الحاكم، وكذلك برانكو بلانوشا من حزب صربسكا الديمقراطي المعارض، المرشحين الأوفر حظا، على الرغم من عدم وجود

استطلاعات موثوقة تدعم ذلك.

وسيتمكن حوالي 1.2 مليون ناخب مؤهل من الإدلاء بأصواتهم بين الساعة 7 صباحا ( 0600 بتوقيت جرينتش) والساعة 7 مساء، ومن المتوقع ظهور النتائج الجزئية في وقت متأخر من اليوم الأحد.

ولا يعتقد المراقبون أن كاران سيواصل الأجندة الانفصالية التي اتبعها دوديك في حال فوزه.

ومن المقرر أن يخدم الرئيس الجديد لمدة عام واحد فقط حتى نهاية الفترة البرلمانية الحالية، قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادية في عام 2026.

وتنقسم البلاد بين الكيانين - اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا، اللذين يتمتعان بحكم ذاتي واسع - بالإضافة إلى رئيس دولة ضعيف نسبيا وبرلمان اتحادي.

-خلا-