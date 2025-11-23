صادرات كوريا من الأعشاب البحرية المجففة تتجاوز مليار دولار

سيؤول في 23 نوفمبر /وام/ أعلنت وزارة المحيطات ومصايد الأسماك الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن صادرات كوريا الجنوبية من الأعشاب البحرية المجففة بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام، متجاوزةً مليار دولار أمريكي لأول مرة، مدفوعةً إلى حد كبير بتزايد شعبيتها في الأسواق الخارجية، مثل الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي شحنات الأعشاب البحرية المجففة، المعروفة باسم "غيم" باللغة الكورية، 1.02 مليار دولار أمريكي حتى يوم الخميس، بزيادة قدرها 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى تحسن القدرة التنافسية لجودة "غيم" وارتفاع الطلب في الأسواق الخارجية، وخاصةً في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث ارتفع الاستهلاك بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

وبحسب الدول، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد بقيمة 220 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15.3% عن العام السابق.

وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ 210 ملايين دولار، بزيادة قدرها 13.8%، بينما احتلت الصين المرتبة الثالثة بـ 100 مليون دولار، بزيادة حادة قدرها 36.6%.

