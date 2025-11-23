وزارة الخارجية تعلن جاهزيتها الكاملة لبدء موسم إجازة الشتاء وتطلق حملة "من الإمارات نسافر"

أبوظبي في 23 نوفمبر /وام/ أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق حملة "من الإمارات نسافر" استعدادًا لموسم إجازة الشتاء وتزامنًا مع عطلة مدارس الدولة الممتدة من 8 ديسمبر 2025 وحتى 4 يناير 2026، وذلك في إطار جهودها الاستباقية الهادفة إلى تعزيز ثقافة السفر الواعي والآمن لجميع المسافرين من الدولة خلال هذه الفترة، مؤكدة جاهزيتها الكاملة واستعدادها لتقديم الدعم والرعاية وتوفير الاستجابة الفورية على مدار الساعة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي طُوِّرت لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وأكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن إطلاق حملة "من الإمارات نسافر" يأتي تلبيةً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع فئات المجتمع المختلفة في صدارة الأولويات الوطنية، وتحرص على أن تمتد منظومة الرعاية والدعم إلى كل فرد داخل الدولة وخارجها.

وأضاف سعادته أن الوزارة، وانسجامًا مع هذا النهج، تعمل ضمن خططها الإستراتيجية على تطوير وتقديم باقة شاملة من الخدمات والإرشادات المخصّصة للمسافرين، تراعي متطلبات السفر المختلفة وتواكب التحديثات المرتبطة بوجهات الدول، بما يعزّز جاهزية منظومة الدعم المباشر والاستجابة الفورية على مدار الساعة، لا سيما خلال مواسم السفر التي تشهد زيادة كبيرة في أعداد المسافرين.

وفي نفس السياق، حثت وزارة الخارجية الراغبين في السفر خلال موسم عطلة الشتاء على ضرورة الاطلاع على إرشادات السفر التي تحدّث لحظيًا عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة، والتأكد من صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وإصدار تأشيرات للمرافقين قبل السفر بوقت كافٍ، مؤكدةً أهمية الاطلاع على متطلبات وتحديثات الدخول إلى الدول، وضمان وجود تأمين صحي دولي يغطي فترة الرحلة كاملةً، بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين وأنظمة السير في بلد الوجهة، والاحتفاظ بنسخ إلكترونية من الوثائق الرسمية، ووضع النسخ الأصلية في أماكن آمنة في مقر الإقامة خلال السفر، إلى جانب التعامل مع مكاتب الحجوزات والفنادق والسيارات العالمية والموثوقة، ومتابعة التنبيهات الصادرة عن السلطات في بلد الوجهة لا سيما في حالات الأزمات والطوارئ، وتجنّب ارتداء المقتنيات الثمينة أو النادرة، خاصة في التجمعات والأماكن المزدحمة.

كما تدعو الوزارة المسافر الإماراتي إلى تسجيل نفسه وعائلته في خدمة "تواجدي" عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو تطبيق الواتساب، والاحتفاظ برقم الطوارئ المخصّص لمواطني الدولة في الخارج 0097180024 والمتاح على مدار الساعة لتقديم الدعم والرعاية عند الحاجة، مشيرةً إلى أنها توفر كذلك بطاقة خدمات المسافر الإماراتي التي تتضمن رمز استجابة سريعة، ويمكن الحصول عليها عند مغادرة أحد مطارات الدولة، ما يمنح وصولًا سريعًا وفوريًا إلى عدد من الخدمات المُصممة خصيصًا لمواطني الدولة، ومن أبرزها؛ خدمة إصدار وثيقة العودة خلال 30 دقيقة في حال فقدان أو تلف أو انتهاء صلاحية جواز السفر، أو عند عودة المواليد الجدد، وصفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة وهي صفحة تفاعلية تحدث لحظيًا وتقدم أبرز المعلومات ونصائح السفر وفقًا لكل دولة، بالإضافة إلى صفحة تضم جميع تحديثات دخول الدول لعام 2025.

وعلى صعيدٍ متصل، تقدم وزارة الخارجية باقة من الخدمات القنصلية المخصصة لحاملي الإقامة الذهبية وذلك بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتشمل إصدار وثيقة العودة خلال 30 دقيقة فقط عند فقدان أو تلف جواز السفر أثناء وجود صاحب الإقامة الذهبية خارج الدولة، وتوفير خط ساخن على مدار الساعة عبر الرقم 0097124931133 للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم، بالإضافة إلى إدراج حاملي الإقامة الذهبية في خطط الإجلاء التي تُقدَّم لمواطني الدولة في الخارج خلال حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وتسهيل إجراءات نقل الجثمان والدفن داخل الدولة عند وفاة صاحب الإقامة الذهبية في الخارج، وتقديم الدعم اللازم لذوي المتوفى.