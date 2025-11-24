الاتحاد الأوروبي وأمريكا يستأنفان محادثات تجارية غدا لحل القضايا العالقة

بروكسل في 23 نوفمبر/ وام/ يستأنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المفاوضات التجارية يوم غد الاثنين في بروكسل بعد توقف دام شهرين، بهدف حل النقاط المتبقية غير المحسومة في اتفاقية يوليو التجارية.

ويشارك وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك وممثل التجارة جيمسون غرير في اجتماعات رفيعة المستوى في بروكسل يوم الاثنين وفي حضور 27 وزيرا للتجارة الأوروبيين ومفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش.

من بين القضايا الرئيسية العالقة الرسوم الجمركية الحالية بنسبة 50٪ على الصلب والألمنيوم، والرسوم الجمركية المنفصلة على السلع ذات المكونات الفولاذية، ومعدلات الضرائب على المنتجات الغذائية والمشروبات.

