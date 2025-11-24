لوحات شعبية وقصائد وطنية تزين احتفال جمعية الشحوح بعيد الاتحاد الـ 54

أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ نظمت جمعية الشحوح للتراث الوطني في أبوظبي، احتفالية وطنية وتراثية حاشدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 للدولة، تحت شعار "متّحدين"، وذلك في ساحة الرحبة بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، وبحضور عدد من أعيان ووجهاء القبائل والمسؤولين، وجمع غفير من الأهالي والمهتمين بالتراث الإماراتي الأصيل.

واستهل سعادة عبدالله راشد بن لقيوس، رئيس مجلس إدارة جمعية الشحوح للتراث الوطني، الاحتفال برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وإلى شعب الإمارات الوفي بهذه المناسبة الوطنية السعيدة.

وأكد ابن لقيوس أن الاحتفال بذكرى قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر يجعلنا نستشعر عظيم الإنجازات التي تحققت على مدى أربعة وخمسين عاماً، قائلا: نعيش هذه الأيام عرسا وطنيا جميلا، تعم فيه مظاهر الفخر والاعتزاز والفرح مختلف إمارات الدولة.

وأشار إلى أن هذا الاحتفال يعزز معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، انطلاقاً من حرص الجمعية على ترسيخ الهوية الوطنية والاحتفاء برموز الوطن، معربا عن فخر الجمعية بما حققته دولة الإمارات من منجزات تنموية شاملة جعلتها مثالاً يُحتذى به عالمياً في العطاء والتميز.

وثمن مشاركة الأهالي والمقيمين في التعبير عن فرحتهم، مؤكداً أن الاحتفال هو رسالة شكر وامتنان للقيادة التي وفرت الحياة الكريمة للمواطنين، ووجه الشكر لبلدية مدينة أبوظبي وجميع الجهات المتعاونة.

من جانبها، قالت مريم عبدالله الشحي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لشؤون المرأة، في كلمتها، إن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54 يبعث في النفوس مشاعر الفخر ويحفز الجميع على بذل أقصى الجهود للحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وأشادت بالدعم الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مؤكدة أن سموها قدوة ملهمة في تمكين المرأة الإماراتية ورفع شأنها في شتى المجالات.

وتضمن البرنامج الاحتفالي، الذي بدأ بالسلام الوطني، باقة متنوعة من الفنون التراثية، حيث قدم الشاعر عبدالله الهديه الشحي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، مجموعة من القصائد الوطنية التي تغنت بحب صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" والوطن، كما قدم الشاعر عبدالله محمد الشحي "شلة" وطنية، فيما شارك عدد من الشعراء بقصائد تعبر عن الولاء للقيادة.

وقدمت فرق "المزيود" و"المخلدي" و"دبا الحربيات" فقرات استعراضية ولوحات من الأهازيج الشعبية تضمنت فنون "اللقية" و"العازي" و"الندبة" و"الرزيف"، فيما قدمت فرقة "الرواح" التابعة للجمعية عروضاً لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي استمتع بالأجواء التراثية.

وجسدت الفعالية الدور المحوري الذي تضطلع به جمعية الشحوح للتراث الوطني في تعزيز الهوية الوطنية، وتوثيق القيم الإماراتية، والحفاظ على الموروث الشعبي لربط الأجيال بتاريخهم العريق.