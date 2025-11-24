6.4 مليون درهم حصيلة مبيعات مزاد مربط عجمان للخيول العربية

عجمان في 24 نوفمبر/ وام/ حقق مزاد عجمان للخيول العربية، الذي نظمته جمعية الإمارات للخيول العربية أمس، نجاحًا لافتًا، حيث شهد بيع جميع الخيول المعروضة والتي بلغت 49 جواداً بالإضافة إلى شبوتين بجملة مبيعات 6 ملايين و468 ألف درهم.

وتم تنظيم المزاد في مربط عجمان بمنطقة الباهية، وحققت شبوة من الفحل "ع ج ردمان" أعلى سعر بلغ 400 ألف درهم، فيما حققت المهرة "ع ج سلاف" أعلى سعر للخيول المباعة، حيث بيعت بمبلغ 360 ألف درهم، وهي من الفحل " ع ج نواش" والفرس "ع ج سمارا".

وشهد المزاد حضورًا واسعًا من الملاك ومربي الخيول العربية من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم، كما شارك عدد كبير من المزايدين عن بُعد عبر تطبيق جمعية الإمارات للخيول العربية.

وبلغ عدد الملاك المزايدين في المزاد 74 مالكًا، استطاع 51 منهم إتمام عملية الشراء، وبلغ عدد الملاك من خارج الدولة 40 مالكًا، تمكن 35 منهم من إتمام عملية الشراء، فيما بلغ عدد المزايدين من داخل الإمارات 34 مالكًا، نجح 16 منهم في اقتناء الخيول التي استهدفوها.

وحرصت جمعية الإمارات للخيول العربية، في إطار تسهيل إجراءات الشراء، على توفير خدمة توصيل جوازات الخيل إليهم مباشرة بعد إتمام عملية الشراء، إضافةً إلى إنجاز عملية نقل الملكية، ومن ثم إرسال جواز الخيل إلى المالك الجديد عبر خدمة البريد المعتمدة.