"حكماء المسلمين" يدين بشدة اختطاف طلبة وموظفين في مدرسة كاثوليكية بنيجيريا

أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات حادثة الاختطاف المروعة، التي استهدفت مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في شمال غرب نيجيريا، وأسفرت - وفق ما أعلنته الرابطة المسيحية في نيجيريا - عن خطف أكثر من 315 تلميذًا ومعلِّمًا وموظفًا بالمدرسة.

وأكد المجلس، في بيان له، أن استهداف الأطفال والمؤسسات التعليمية يُعد جريمة بشعة تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكافة الأديان والشرائع السماوية، وتنتهك أبسط القيم الأخلاقية والإنسانية والقوانين والمواثيق الدوليَّة التي تكفل للأطفال حقَّهم في التعليم والحياة الآمنة بعيدًا عن العنف والترهيب.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن تضامنه الكامل مع أسر الطلاب والمعلِّمين المختطفين، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل وموحَّد للضغط من أجل الإفراج عن جميع المختطفين، وتعزيز حماية المؤسسات التعليميَّة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم المروِّعة، سائلًا الله تعالى أن يعيد جميع المختطفين إلى أسرهم سالمين، وأن يحفظ نيجيريا وأهلها من كل مكروهٍ وسوءٍ.