تحت رعاية هزاع بن زايد .. محمد بن حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الـ 4 لجائزة "كنز الجيل"

العين في 24 نوفمبر/وام/ تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، كرّم معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة كنز الجيل، خلال حفل نظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في قصر المويجعي في منطقة العين، ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025، الذي يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

حضر حفل التكريم معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعادة سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية.

وكرّم معاليه الفائزين بالجائزة وهم في فرع الفنون الفنانة المصرية نجاة فاروق سليمان عن لوحتها "لي سرت من عيني دموعي"، والشاعر العماني علي الحارثي عن قصيدته "صدى النور" في فرع المجاراة الشعرية، والشاعر الكويتي حامد زيد العازمي عن ديوانه و"ابقى جبل" في فرع "الإصدارات الشعرية"، والروائي والباحث علي أبو الريش عن كتابه "زايد عوالم شعرية سقفها المدى" في فرع "الدراسات والبحوث".

وتوج معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد الشاعر الإماراتي محمد راشد الشامسي بجائزة "الشخصية الإبداعية"، تكريماً لثراء إنتاجه الشعري، وعطائه المتميّز منذ سبعينيات القرن الماضي، فيما حُجبت الجائزة من فرع الترجمة لهذه الدورة.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "تُجسد جائزة كنز الجيل التزام أبوظبي بدعم وتعزيز حضور اللغة العربية، وتكريم المبدعين الذين يسهمون في إثرائها في مختلف المجالات الأدبية.. عاماً بعد عام، أثبتت الجائزة مكانتها منصة رائدة للشعراء والكتّاب والباحثين الذين تركز أعمالهم على فهم الشعر النبطي، ما يسهم في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي الثمين للأجيال، خاصة أنّ الجائزة تستمد اسمها من إحدى قصائد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأضاف أن تكريم المبدعين يسهم في تعزيز الوعي الثقافي، ويشجع الأجيال الناشئة على استكشاف جذورهم التاريخية.. ونحن إذ نبارك للفائزين، نؤكد أهمية جهودهم في تسليط الضوء على الفنون الأدبية، وإقامة جسور بين تراثنا الغني والتعبير الفني المعاصر".

وتسلم الفائزون شهادات تقدير، ورصيعة ذهبية تحمل شعار الجائزة، إضافة إلى جائزة مالية بقيمة 200 ألف درهم لكل فائز، فيما تسلم الفائز بلقب الشخصية الإبداعية جائزة مالية بقيمة 500 ألف درهم.

وفي كلمته خلال الافتتاح، توجه سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية بأسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، على رعايته الكريمة للجائزة، وقال: "جاءت جائزة كنز الجيل لتكون حافزاً للعقول العربية لاستكمال البناء على الإرث الكبير الذي خلفه الأجداد في أحد أبرز الفنون الشعرية العربية الشعر النبطي، وتشجيعهم على دراسته، وإثرائه بعطاءات فنية، وبحثية جديدة ومبتكرة".

وأضاف: "أصبحت الجائزة منبراً يقصده الشعراء، والأدباء، والباحثون، والمبدعون، وإضافةً نوعيةً إلى المنارات التي أشعت بضوئها من العاصمة أبوظبي لتنير أرجاء العالم".

وهنأ سعادته الفائزين بالجائزة، وقال إن كل فائز استحق منجزُهُ أن يحملَ اسمَ "كنز الجيل"، مشيراً إلى ارتفاع مستوى الأعمال المتنافسة على فروع الجائزة هذا العام، ما يعزز قدرتها على تكريس حضور اللغة العربية بوصفها لغة فنون وإبداع وحضارة".

ووجه سعادته الشكر لجميع المشاركين، وللجنة العليا للجائزة على ما بذلوه من جهود عزّزت مكانة الجائزة.

وشهدت جائزة كنز الجيل في دورتها الرابعة تنافسية واسعة تجلّت في حجم الأعمال المشاركة، والتي زادت على 830 عملاً، من 35 دولة، منها 19 دولة عربية، بزيادة نسبتها 38% عن عدد الأعمال المشاركة في الدورة السابقة، ما يعكس مكانة الجائزة وريادتها على خريطة الجوائز الأدبية المتخصصة، التي تعنى بالشعر النبطي والتراث على المستويين العربي والعالمي، وفي تأكيد واضح على دور دولة الإمارات المحوري في دعم الثقافة العربية، وتعزيز حضور اللغة العربية، وإبراز مكانتها الحضارية والمعرفية؛ إذ اعتمدت اللجنة العليا للجائزة أسماء الفائزين، مستندة إلى معايير حوكمة واضحة وشفافة، وبناءً على مستوى الأعمال المتنافسة، وتوافقها، واتساقها مع أهداف الجائزة.

وتعد الجائزة من المبادرات الرائدة لمركز أبوظبي للغة العربية، التي يسعى من خلالها إلى تقدير الأعمال الشعرية النبطية، والدراسات والبحوث التراثية التي تتناول موروث الشعر النبطي وقيمه الأصيلة، لتصبح منارة تحث الأجيال الجديدة على الاعتناء بذخائر هذا الموروث، واقتفاء أثر جمالياته، بلغة جديدة وبأدوات العصر، كما تعكس إستراتيجيته المستدامة، بتعزيز حضور اللغة العربية، وترسيخ رسالتها الحضارية، والاحتفاء بالمبدعين في مختلف مجالاتها، خاصة الشعر النبطي، كونه يمثل حالة ثقافية استثنائية على مستوى المنطقة، وجزءاً من تراث دولة الإمارات، وهويتها.

ومواصلة لدور الجائزة الرائد، أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن فتح باب الترشح للدورة الخامسة من جائزة "كنز الجيل".