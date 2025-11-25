"فورس بوينت" تعلن عن توسيع نطاق أعمالها في مدينة دبي للإنترنت

دبي في 25 نوفمبر/ وام/ عززت مدينة دبي للإنترنت موقعها كمركز محوري للاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني في المنطقة، مع إعلان شركة فورس بوينت العالمية، اليوم، توسيع نطاق أعمالها الإقليمية من داخل المنظومة التقنية المتقدمة التي توفرها المدينة، ما يعكس قدرتها على جذب الرواد العالميين في قطاع التكنولوجيا وتوفير بيئة حاضنة للابتكار.

وتوفر فورس بوينت، التي تتخذ من مدينة دبي للإنترنت قاعدة إقليمية لنموها، حلولا متقدمة لحماية البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونهجا موحدا لتحديد المخاطر وتطبيق سياسات الامتثال، بما يدعم المؤسسات في البيئة الرقمية الموزعة والمعقدة اليوم.

وتجمع منصتها بين قدرات اكتشاف البيانات وتصنيفها وتحليل السلوك والتقييم الذكي للمخاطر، وقد أعلنت خلال مؤتمرها AWARE توسيع نطاق الحماية ليشمل البيانات المنظمة الأكثر حساسية.

شارك في حفل الإعلان، الذي أقيم في مدينة دبي للإنترنت، عمار المالك النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للانترنت، بجانب مسؤولي فورس بوينت بقيادة سامر ضياء النائب الأول لرئيس المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال عمار المالك، إن مدينة دبي للإنترنت، باعتبارها القلب النابض لقطاع التكنولوجيا في المنطقة منذ أكثر من 25 عاما، تواصل دورها كمركز عالمي يستقطب الكفاءات والشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مؤكدا أن استضافة فورس بوينت ضمن منظومتها المتكاملة يسهم في ترسيخ جاهزية المؤسسات الرقمية في الإمارات، وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

من جهته، أشار سامر ضياء إلى أن اختيار مدينة دبي للإنترنت، لتوسيع أعمال الشركة يعكس عمق الثقة ببيئتها الرقمية المتطورة وبنيتها التحتية المتقدمة، مؤكدا التزام فورس بوينت بدعم المؤسسات في المنطقة بافضل الحلول الذكية لحماية البيانات.

وتضم مدينة دبي للإنترنت أكثر من 150 شركة رائدة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وترتبط بشبكة تضم 4000 جهة وشركة عالمية وإقليمية يعمل فيها أكثر من 31 ألف متخصص في التكنولوجيا.