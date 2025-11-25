"الطاقة والبنية التحتية" تستعرض حلولاً ومشاريع مبتكرة في " الخمسة الكبار" بدبي

دبي في 25 نوفمبر/ وام/ تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في معرض الخمسة الكبار Big 5 Global ، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، وتتواصل فعالياته حتى 26 نوفمبر الجاري.

وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام ضمن جهودها لتعزيز حضورها في أكبر تجمع إقليمي متخصص في قطاع البناء والتشييد، واستعراض التطور المتسارع الذي يشهده القطاع في دولة الإمارات.

وتهدف المشاركة إلى إبراز التبني المتسارع للتقنيات المستقبلية والأنظمة الذكية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير قطاع قادر على تلبية احتياجات النمو المستقبلي.

وتستعرض الوزارة، خلال مشاركتها، مجموعة من المشاريع المبتكرة والحلول الحديثة التي يجري تطويرها في مجالات البنية التحتية والاستدامة، مع التركيز على التقنيات التي تعزز جودة البناء وكفاءة استهلاك الموارد.

وتشمل المشاركة التعريف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتنفيذ المشاريع، والتقنيات الرقمية التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه، إضافة إلى استعراض مشاريع وطنية تدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2030"، وإستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

كما تسلّط الوزارة الضوء على جهود دولة الإمارات في بناء منظومة إنشائية مستدامة تُعنى بحماية البيئة وتقليل الانبعاثات في قطاع البناء، وذلك من خلال مبادرات رائدة، أبرزها تطوير الدليل الوطني للإنشاءات الذكية، الذي يهدف إلى اعتماد مواد وتقنيات حديثة، وتطوير مواصفات هندسية متقدمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال سعادة المهندس يوسف عبدالله، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، إن معرض الخمسة الكبار يُعد اليوم من أهم المنصات العالمية المؤثرة في قطاع التشييد والبناء، موضحاً أنه لم يعد مجرد معرض للمنتجات أو التقنيات، بل تحول إلى ملتقى شامل يسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع، وإعادة تعريف معايير البناء وتخطيط المدن وتطوير المجتمعات في ظل عالم سريع التغيّر.

وأضاف أن مشاركة الوزارة في هذا الحدث تأتي لتعزيز دورها في تبادل الخبرات، واستعراض المشاريع والمبادرات التي تسهم في تطوير بنية تحتية قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية، إذ يجمع هذا الحدث نخبة الخبراء والمبتكرين وروّاد الشركات العالمية لعرض حلول هندسية متقدمة.

وأكد أن دولة الإمارات تتعامل مع المتغيرات العالمية في قطاع الإنشاءات برؤية واقعية ونهج عملي يقوم على التنفيذ والابتكار واستثمار الفرص، حيث عملت الوزارة على تحديث الأطر التنظيمية، وتمكين استخدام المواد الصديقة للبيئة، وتعزيز دور التقنيات الذكية والتحليلات المتقدمة في التصميم وإدارة المشاريع.

وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان جاهزية القطاع للمستقبل، وتعزيز تنافسيته وقدرته على الابتكار، وترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في بناء بنية تحتية مستدامة وذكية.