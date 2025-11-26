"أدنوك للغاز" و"إمستيل" تُوقعان اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي لدعم النمو الصناعي في الدولة

أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام/ أعلنت "أدنوك للغاز" بي إل سي، اليوم، عن توقيع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة تتراوح بين 12.85 و15.42 مليار درهم (3.5-4.2 مليار دولار)، مع شركة "إمستيل"، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المتكاملة لإنتاج الحديد الصلب ومواد البناء في المنطقة.

وتنص الاتفاقية، التي تسري لمدة عشرين عاماً تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2027، على ضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات لدعم عمليات "إمستيل" وتعزيز نموها المستقبلي.

وتمثل الاتفاقية إنجازاً مهماً يُرسخ الشراكة طويلة الأمد بين "أدنوك للغاز" و"إمستيل"، وتؤكد التزام الطرفين بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

كما تضمن توفير إمدادات طاقة موثوقة لأحد أبرز المنتجين الصناعيين في المنطقة، وتساهم في تعزيز مكانة "أدنوك للغاز" التنافسية كمُمكن رئيسي لمرونة القطاعات الصناعية وتسريع الانتقال نحو مصادر أنظف للطاقة.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقية المُهمة والتي تهدف لتزويد شركة ’إمستيل‘ بالغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات، تُؤكد الدور المحوري لشركة ’أدنوك للغاز‘ في دعم النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، مشيرة إلى التزم ’أدنوك للغاز‘ بالاستمرار في القيام بدورها في توفير طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات لدعم الصناعات الوطنية، وتعزيز وزيادة القيمة، والمساهمة في ضمان ازدهار الدولة على المدى الطويل.

من جانبه، أعرب المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، عن فخر المجموعة بتعزيز شراكتها طويلة الأمد مع ’أدنوك للغاز‘ من خلال هذه الاتفاقية المهمة، التي تؤكد قوة التعاون بين مؤسستين وطنيتين رائدتين تساهمان في دفع مسيرة التحول الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات.

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة تضمن إمدادات آمنة ومستدامة للطاقة لعمليات " إمستيل"، وتؤكد التزامها المشترك بتعزيز المحتوى الوطني ودعم مرونة الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن مجموعة "إمستيل" من خلال تعاونها مع "أدنوك للغاز" كشريك رئيسي في قطاع الطاقة، ستستمر بتطوير إنتاج الصلب الأخضر، بما يساهم في رفع الكفاءة على امتداد سلسلة القيمة وتحقيق نمو مستدام لمنظومة الصناعات الوطنية.

وتأكيداً على الأهمية الإستراتيجية لشركة "أدنوك للغاز"، عقد مجلس إدارة "أدنوك" اجتماعه السنوي يوم الاثنين الماضي في موقع "حبشان"، أحد أهم مواقع العمليات التشغيلية للشركة.

ويعكس هذا الاختيار الدور المحوري للشركة في تعزيز أمن الطاقة لدولة الإمارات، ودعم مرونة القطاع الصناعي، وترسيخ مكانتها كمزوّد عالمي موثوق ومسؤول للطاقة.

ويؤكد انعقاد اجتماع مجلس إدارة "أدنوك" في مجمع "حبشان" الثقة الكبيرة في توجهات "أدنوك للغاز"، وكفاءة كوادرها البشرية، ودورها المتنامي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.