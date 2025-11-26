تمديد التسجيل للمشاركة في كأس الإمارات المفتوح للرماية

أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، تمديد فترة التسجيل للمشاركة في كأس الإمارات المفتوح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حتى الأول من ديسمبر المقبل، مع تزايد أعداد الراغبين بالمشاركة في المنافسة.

وتقام البطولة في نادي العين للفروسية والرماية خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر المقبل، ورصدت لها جوائز قيمة، ويحصل الفائز بلقبها، على الرمز الذهبي في النسخة الأولى من هذه البطولة.

وأثنت اللجنة المنظمة على الإقبال الكبير من المشاركين من خارج الدولة بالتسجيل عبر الموقع المخصص للبطولة، والحرص على تنفيذ التعليمات الخاصة بإجراءات السلامة، وتسليم الأسلحة الشخصية المرخصة في المنافذ المقررة، لضمان سلاسة الإجراءات الخاصة بوصولها إلى مقر البطولة في نادي العين للفروسية والرماية.

وأشارت إلى أن هذه البطولة تقام بعد النجاح الكبير والمميز لفعاليات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة في نسختها الثالثة، في كل من الظفرة وعجمان ومصفوت والعين، وما شهدته من مستويات تنافسية مميزة بين المشاركين والمشاركات، والتفاعل الواسع مع القيمة الملموسة لها في تعزيز القدرات التنافسية، وتطوير المهارات الفردية في رياضة الرماية.

وشددت على أهمية إدخال بيانات الرامي وبيانات السلاح بدقة كاملة، والتأكد من صحتها قبل الإرسال، نظرا لأن أي بيانات غير صحيحة قد تؤدي إلى عدم السماح بدخول السلاح عبر المنافذ الحدودية، والحرمان من المشاركة في المنافسات.