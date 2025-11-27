"العين للصيد والفروسية".. احتفال بالإرث الثقافي والتراث الإماراتي

العين في 26 نوفمبر/ وام/ أكد سعد الحساني مدير معرض العين الدولي للصيد والفروسية أن المعرض يمثل منصة حيوية تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية وحفظ الموروث الإماراتي إلى جانب الترويج للرياضات التراثية التي تعكس روح الأصالة.

وأوضح الحساني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن إطلاق النسخة الأولى للمعرض في مدينة العين يعد خطوة أساسية لمدينة ذات مكانة تاريخية خاصة في قلوب الإماراتيين.

وأشار إلى أن الحدث يتجاوز كونه مجرد معرض، ليصبح احتفالاً بالأصالة وفرصة لتقديم تجربة تفاعلية تعكس روح الإمارات، لافتا إلى أن نسخة العين تميزت بتركيز أكبر على التراث والبيئة الصحراوية والمساحات المفتوحة.

وأكد الحساني أن تنظيم المعرض اعتمد على خبرة طويلة في إدارة الفعاليات الكبرى في أبوظبي، حيث تم نقل أفضل الممارسات التشغيلية والتسويقية لتأسيس نسخة قوية في العين، مع تكييفها بما يتناسب مع طابع المدينة وجمهورها.

ولفت إلى أن فريق العمل تابع جميع مراحل الإعداد والتنفيذ لضمان جاهزية الموقع الجديد والتنسيق مع الشركاء لتقديم نسخة تليق بمدينة العين ولأول مرة في هذا الموقع.

كما قدم القائمون على المعرض تجربة تفاعلية قريبة من المجتمع المحلي، شملت عروضا حية للصقارة والفروسية ومسابقات رياضية صحراوية إلى جانب برامج مخصصة للشباب.

ويهدف المعرض بشكل رئيسي إلى تنويع الجمهور وجذب فئات جديدة ودعم المواهب المحلية وتعزيز البعد التراثي، فيما يأمل المنظمون أن ترسخ هذه النسخة مكانة العين وجهة ثقافية وسياحية بارزة وتقدم للزوار ذكريات لا تُنسى.