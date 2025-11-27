منتخبا السودان وجزر القمر يكملان عقد المتأهلين إلى كأس العرب 2025

الدوحة في 26 نوفمبر/ وام/ أكمل منتخبا السودان وجزر القمر عقد المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقررة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتأهل المنتخب السوداني بعد فوزه على نظيره اللبناني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدوحة ضمن الملحق المؤهل للبطولة، لينضم بذلك إلى المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الجزائر والعراق والبحرين.

كما حجز منتخب جزر القمر بطاقة التأهل بعد فوزه على نظيره اليمني بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4-4، ليكمل مجموعته الثانية إلى جانب منتخبات المغرب والسعودية وعُمان.