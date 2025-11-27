ثاني الزيودي يحضر حفل سفارة فيتنام باليوم الوطني

أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام/ حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة نغوين ثانه سفير جمهورية فيتنام لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق الانتركونتيننتال أبوظبي، عدد من المسؤولين في الدولة، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وكبار الشخصيات وأبناء الجالية الفيتنامية المقيمة في الدولة.

وأشاد سعادة السفير الفيتنامي - في كلمته بهذه المناسبة - بعلاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام التي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الماضية في مختلف المجالات خاصة التجارة والاستثمار والطاقة، مؤكداً حرص بلاده على تقوية وتعزيز هذه العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.