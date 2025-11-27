"الحبتور" يدعم مبادرة "وقف المطورين العقاريين" بـ5 وحدات عقارية

دبي في 26 نوفمبر/ وام/ أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي عن تسجيل مساهمة جديدة ضمن مبادرة "وقف المطورين العقاريين" التي أطلقتها بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقدّم المساهمة خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور بهدف تعزيز استدامة الجهود الإنسانية وتلبية احتياجات المجتمع.

وخصص "الحبتور" خمس وحدات عقارية ضمن مشروع الحبتور سيتي وقفا خيريا مستداما لدعم مبادرة المطوربن العقاريين على أن تتولى مجموعة الحبتور إدارة وتشغيل هذه الوحدات بالكامل حيث يوجه ريعها السنوي لدعم برامجها الخيرية في مجالات الصحة والتعليم وتقديم العون للمحتاجين والأيتام والأرامل ومساندة أصحاب الهمم ودعم الحالات الإنسانية.

وقال خلف أحمد الحبتور " إن الإمارات قامت على ثقافة العطاء والوقف هو من أعظم أدوات الخير وأكثرها استدامة وإخلاصاً لقيمنا ومن منطلق واجبنا في المساهمة مع حكومتنا في دعم أهلنا رعاة هذه الأرض المباركة نضع هذه الأوقاف في خدمة المجتمع تحت إدارتنا واشرافنا".

وثمن سعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي مساهمة رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في مبادرة وقف المطورين العقاريين، مؤكدا أن المشاركة تمثل نموذجاً يحتذى به في العمل الخيري المؤسسي ويعكس التزاماً واضحاً لدعم المبادرات الوقفية الهادفة لخدمة المجتمع.

بدوره قال سعادة علي المطوع الامين العام للمؤسسة إن المبادرة تجسد روح العطاء المتجذرة في مجتمعنا الاماراتي وتعكس شراكة بنّاءة بين المؤسسة والقطاع الخاص لدعم مجالات الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية وغيرها.

من جانبها أعربت زينب جمعة التميمي مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة عن تقديرها لمشاركة رجل الاعمال خلف الحبتور في المبادرة مؤكدةً أن هذه المساهمة تعد من الأدوات الوقفية المؤثرة التي تحقق أثراً مستداماً وتوفر مصادر دعم ثابتة للمبادرات التعليمية والخيرية.