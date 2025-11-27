كوريا تنجح في إطلاق صاروخها الفضائي الرابع

سيئول في 27 نوفمبر/ وام/ أكدت جمهورية كوريا، اليوم الخميس، إطلاق صاروخها الفضائي "نوري" المُصنّع محليًا بنجاح من مركز نارو الفضائي، حيثُ أجرت الوحدة الرئيسية للأقمار الصناعية الـ 13 المُحملة عليه، اتصالاً مع محطة الملك سيجونغ في القارة القطبية الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن صاروخ "نوري"، الذي يزن 200 طن، انطلق من مركز الإطلاق في قرية غوهيونغ الساحلية جنوب البلاد، على بُعد 473 كيلومترًا جنوب سيئول.

ووفقًا لوكالة الفضاء الكورية الجنوبية والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI)، أجرى القمر الصناعي الرئيسي، CAS500-3، اتصالاً بمركز الأبحاث الكوري في القارة القطرية الجنوبية، مما سمح للخبراء بالتحقق من حالة الوحدة.

وقال بيه كيونغ-هون وزير العلوم، خلال مؤتمر صحفي في المركز، إن الإطلاق الرابع لصاروخ "نوري" كان ناجحًا، مشيرًا إلى أن جميع الأقمار الصناعية قد وُضعت في مدارها.

وسيُجري القمر الصناعي الرئيسي أبحاث علوم الفضاء، بما في ذلك قياس المجالات المغناطيسية الفضائية والبلازما، إضافة إلى رصد الشفق القطبي.

وتُخطط كوريا لتنفيذ الإطلاق الخامس خلال عام 2026، يليه الإطلاق السادس خلال عام 2027.