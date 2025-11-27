مركبة لـ" ناسا" ترصد برقا مصغرا على المريخ

واشنطن في 27 نوفمبر/ وام/ رصدت المركبة بيرسيفيرانس، التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، أدلة على أن الغلاف الجوي للمريخ نشط كهربائيا، نتيجة تفريغات كهربائية، أسماها أحد العلماء "برقًا مصغرًا".

وقال بابتيست تشيد من معهد أبحاث الفيزياء الفلكية في فرنسا، والمؤلف الرئيسي للدراسة التي نُشرت أمس الأربعاء في مجلة نيتشر، إن هذه التفريغات تشكّل اكتشافًا كبيرًا، ولها آثار مباشرة فيما يتعلق بكيمياء الغلاف الجوي للمريخ.

وأوضح الباحثون أن مركبة "بيرسيفيرانس" ذات العجلات الست، التي تستكشف المريخ منذ 2021 في موقع يسمى فوهة جيزيرو بنصفه الشمالي، التقطت هذه التفريغات الكهربائية في تسجيلات صوتية وكهرومغناطيسية عبر أداة استشعار عن بعد.

ويرتبط هذا البرق في الغالب بأعمدة الغبار التي تنطلق بانتظام فوق سطح الكوكب، فيما يعد هذا أول توثيق لنشاط كهربائي في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ.