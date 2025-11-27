"صندوق خليفة" يدعم 12 مشروعاً في "معرض العين للصيد والفروسية"

العين في 27 نوفمبر/ وام/ أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن مشاركته ورعايته الرئيسية للنسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية لعام 2025، ما يشكل فرصة مميزة للتواصل مع رواد الأعمال في مدينة العين.

وأكد عمر صلاح عبد الكريم، رئيس قسم خدمة العملاء بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/، أن الهدف الأساسي من المشاركة هو تمكين رواد الأعمال، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تعزيز حضور هذه المشاريع في الفعاليات المحلية والدولية، مما يتيح لهم عرض منتجاتهم، واستكشاف فرص التعاون.

وأوضح أن الصندوق يدعم مشاركة 12 مشروعاً متنوعاً في المعرض، تشمل مجالات مثل السياحة والأغذية والأطعمة ودعم الثروة الحيوانية.

وشهد المعرض مشاركة عدد من المشاريع الإماراتية الواعدة التي استفادت من دعم صندوق خليفة ومن بين المشاركين، قال ناصر محمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة NMD لصناعة الدراجات لـ /وام/، إن فكرة الشركة انطلقت قبل أكثر من 20 عاماً بهدف إنشاء مصنع محلي لصناعة الدراجات بدلا من الاعتماد على الاستيراد، وأشارت دراسة الجدوى التي أجراها للمشروع، إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يصل إلى أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً على مستوى دول الخليج فقط، و4.5 مليار دولار عالمياً.

و أكد أن صندوق خليفة قدم دعماً كبيراً له، حيث رحب الفريق بالفكرة وتعاون معه، مقدماً أفكاراً ساعدته في تنمية التسويق والتعاقدات.

وأوضح أن منتجات الشركة تتخصص في الدراجات التي تدخل ضمن فعاليات الترفيه، إضافة إلى منتجات للمزارع والعزب والفعاليات الحكومية .

من جهتها قالت آمنة بن خلف، المصورة وصاحبة استديو "إي بي كي" للتصوير الفوتوغرافي، لـ/ وام/، إن الهدف من مشاركتها هو تعزيز الثقافة الإماراتية، من خلال إتاحة الفرصة للجمهور للتصوير مع الغزال وشرح إمكانية تربيته في المنزل وتآلفه مع الإنسان، موجهة الشكر لصندوق خليفة على دعمه المستمر لها في المعرض وفي جميع المعارض المقامة داخل وخارج الدولة.