"اقتصادية الشارقة" تبحث مع وفد هندي تعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية

الشارقة في 27 نوفمبر/وام/ بحثت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مع وفد من جمهورية الهند برئاسة سعادة ساتيش كومار سيفان قنصلها العام في دبي والإمارات الشمالية العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيز دور القطاعات الصناعية والتجارية والهيئات المتخصصة و تبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل جانب بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الدائرة بحضور سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أهمية استكشاف فرص الاستثمار في قطاع الصناعة والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها إمارة الشارقة وزيادة اهتمام رجال الأعمال والشركات الاستثمارية في الشارقة والهند بالمشروعات المشتركة .

وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بين الشركات ورجال الأعمال بمختلف القطاعات الحيوية مثل الاستثمار والتصنيع إلى جانب التعرف على الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الشارقة والخدمات التي تقدمها اقتصادية الشارقة لضمان تعزيز التواصل مع الشركات المحلية وتسهيل إقامة شراكات تجارية جديدة.

واستعرضت الدائرة من جانبها أحدث المبادرات والمشروعات التي تنفذها الشارقة في مجال دعم المستثمرين وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال إضافة إلى التعريف بالقطاعات الواعدة في الإمارة والفرص التي يمكن أن تشكّل امتدادًا طبيعيًا للاستثمارات الهندية المتنامية في المنطقة إلى جانب عرض ما استجد من مشاريع هندية قائمة في الشارقة وبحث تعزيز آلية مشاركة الشركات الهندية في منظومة الاقتصاد المحلي.

وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية نموذجية وعريقة لافتاً إلى أن اللقاء يعتبر منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتدفق الاستثمارات في الاتجاهين .

وأشار إلى أن إمارة الشارقة تعد أحد أهم المساهمين في تطوير وتعزيز مستوى هذه العلاقات بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة ودفعها إلى آفاق واعدة نحو مزيد من التعاون والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات والمجالات.

وأكد حرص اقتصادية الشارقة على تعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال الاقتصادية في مختلف القطاعات وربطها بنظيرها بمختلف الدول ومن ضمنها جمهورية الهند إيماناً من الدائرة بأهمية التعاون واستكشاف الفرص الاقتصادية على المستوى الدولي نظراً لما تتمتع به إمارة الشارقة من مكانة ريادية في القطاعات الاقتصادية على مستوى المنطقة وما تمتلكه في هذا المجال من فرص نجاح واعدة.