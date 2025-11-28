غرفة الشارقة تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54

الشارقة في 27 نوفمبر/وام/ احتفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم بمقرها بعيد الاتحاد الـ 54 في مشهد وطني عبر فيه المشاركون عن أسمى معاني الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة ومسيرة دولة الاتحاد.

شهد الاحتفال سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

شملت الاحتفالية فعاليات ثقافية وتراثية ووطنية ومسابقات وإلقاء قصائد شعرية وأداء أهازيج ورقصات وطنية تراثية و فقرات ترفيهية ومسابقات وطنية حرصت من خلالها الغرفة على إحياء قيم ومبادئ الآباء المؤسسين وترسيخ المعاني الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات إلى جانب تنظيم سوق تراثي بمشاركة الأسر المنتجة ومختلف فئات المجتمع .

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ 54 يأتي تجديدا للعهد بالسير على نهج الآباء المؤسسين في رسالة بالغة المعاني تعكس التلاحم الوطني وعمق قيم الانتماء والوفاء والولاء للوطن والقيادة الحكيمة وقال إن هذه المناسبة الوطنية تأتي وقد ترسخت دعائم اتحادنا الشامخ وأصبحت دولة الإمارات نموذجاً ملهِماً لكثير من دول المنطقة والعالم.