شراكة بين دبي للثقافة و”هلا” لإبراز الفن الإماراتي على مركبات الأجرة خلال عيد الاتحاد

دبي في 27 نوفمبر/ وام/ أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” عن شراكة طويلة المدى مع شركة “هلا” المتخصصة في حلول حجز مركبات الأجرة في الإمارة لإطلاق مبادرة فنية مميزة بمناسبة عيد الاتحاد.

تتضمن المبادرة عرض أعمال إبداعية إماراتية على 400 مركبة أجرة تتحول من خلالها الرحلات اليومية إلى معارض فنية متنقلة تعكس الهوية الوطنية وروح الإبداع الإماراتي وذلك في إطار برنامج يسهم في تعزيز الوصول إلى المواقع الثقافية والتراثية في دبي.

ترتكز المرحلة الأولى من هذه الشراكة على دعم رؤية مشتركة لتسهيل تواصل الجمهور مع المشهد الثقافي المحلي وتعزيز العلاقة بين السكان والزوار والمجتمع الإبداعي من خلال جعل الفن جزءا من تفاصيل الحياة اليومية في أحياء ومناطق دبي خاصة خلال الاحتفال بعيد الاتحاد وما بعده.

وقال خالد نسيبه الرئيس التنفيذي لشركة “هلا” إن هذه الشراكة تجسد روح المبادرة وتقريب الفن من الناس معربا عن سعادته بدعم المواهب الإماراتية الشابة وإطلاق هذا التعاون خلال مناسبة وطنية عزيزة مثل عيد الاتحاد.

من جهته أوضح صالح البريكي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في “دبي للثقافة” أن الهيئة حريصة على جعل الفن متاحا وقريبا من الجميع مشيرا إلى أن شراكة “هلا” تعزز نهج الهيئة في توسيع حضور الفن الإماراتي خارج المعارض الرسمية إلى الفضاء العام بما يعكس روح دبي ويعمّق الصلة بين الفن والمجتمع.

يعد العمل الفني الذي ستتزين به مركبات الأجرة من إبداع الفنانة الإماراتية وفاء إبراهيم التي استلهمت تصميمها من نبض الحياة اليومية في الإمارات عبر أسلوب بصري مستوحى من فنون الرسوم المصورة ويجمع بين الحداثة والرموز التراثية وعناصر الصحراء والبحر ومعالم المدينة والعلاقات الإنسانية التي تشكل نسيج الحياة في دبي".

وتظهر المركبات الفنية في شوارع دبي اعتبارا من نوفمبر الجاري ما يمنح السكان والزوار تجربة بصرية جديدة تتكامل فيها وظائف التنقل مع التعبير الإبداعي وستقدم “هلا” خصومات خاصة على الرحلات من وإلى الوجهات الثقافية المعتمدة في الإمارة دعما لزيارة المتاحف والمكتبات والمواقع التراثية.

تأتي المبادرة بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ54 تحت شعار “اتحادنا بداية كل حكاية” على أن يواصل الطرفان تطوير برامج إضافية خلال العام المقبل لدعم المشهد الثقافي وتعزيز ارتباطه بالمجتمع.