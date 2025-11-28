الفائزون بجائزة كنز الجيل 2025 يكشفون أسرار تجاربهم الإبداعية

العين في 27 نوفمبر/ وام/ استضاف قصر المويجعي، جلسة حوارية، مع الفائزين بالدورة الرابعة من جائزة كنز الجيل، سلّطت الضوء على تجاربهم الإبداعية، وإسهاماتهم في مجالات الشعر والفنون والدراسات الأدبية، وسط حضور جماهيري واسع، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2025، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، في الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر الجاري.

استضافت الجلسة، التي أدارتها الشاعرة والناقدة الدكتورة عائشة الشامسي، الفائزين بالجائزة وهم الروائي والباحث علي أبوالريش، الفائز في فرع الدراسات والبحوث، والشاعر الكويتي حامد زيد العازمي الفائز في فرع الإصدارات الشعرية، والشاعر العماني علي الحارثي الفائز في فرع المجاراة الشعرية، والفنانة المصرية نجاة فاروق سليمان الفائزة بفرع الفنون، والشاعر الإماراتي محمد راشد الشامسي الذي حاز لقب "الشخصية الإبداعية " تقديرا لثراء إنتاجه الشعري، وعطائه المتميز منذ سبعينيات القرن الماضي.

وفي بداية الجلسة، تناول الكاتب والباحث الإماراتي علي أبوالريش رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التعامل مع الشعر، مشيراً إلى أن الشيخ زايد استطاع منذ البداية بناء قصيدة بالحب، وصنع من الحب وطناً.

ونوه إلى أن قصائد الشيخ زايد تظهر التزامه بالمساواة بين البشر، إذ كانت نصوصه تتميز بالحب والمودة داعياً إلى إنشاء "أكاديمية الشيخ زايد للشعر الشعبي" لدراسة شخصيته الفكرية والسياسية والثقافية، بوصفه شخصية شاملة لا يمكن حصرها في الشعر فقط.

من جانبه، استعرض الشاعر الكويتي حامد زيد الفكر السائد قبل إصدار ديوانه الأول في العام 2000، مشيراً إلى أن الشعراء كانوا يرون الديوان "مقبرة الشاعر"، إذ اعتقدوا أن إصدار الديوان يعني توقف الشاعر عن الكتابة، لأن الديوان يحفظ كل موروثه الشعري.. لكنه أكد أنه أصدر ديوانه الأول وهو في ذروة عطائه.

وأوضح الكاتب العماني علي الحارثي أهمية تقييم المجاورة الشعورية عند دراسة نصوص شخصية مثل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أنه يجب النظر إلى ما وراء الكلمات والوزن والقافية، والبحث عن الرؤية التي يقدمها النص.

وتناول الحارثي ثلاثة ملامح رئيسة في قصيدة الشيخ زايد "لي سرت م العين سرايه"، الأولى حضور شخصية الشيخ زايد الإنسان إذ يقدم النص بلغة الإنسان العادي لفتح نافذة تواصل صادقة مع المتلقي والملمح الثاني اعتماده على اللفظ البسيط والمعنى العميق، ما يمكنه من تقديم الحكمة والنصيحة ككنز للأجيال القادمة أما الملمح الثالث فاحتفاؤه بإبداع الآخرين داخل النص، ما يخلق مساحة مشتركة للامتداد الإبداعي، ويتيح للقراء المشاركة في الشعور الشعري.

وتحدثت الفنانة التشكيلية المصرية نجاة سليمان، عن لوحتها الفنية المستمدة من قصيدة الشيخ زايد "لي سرت م العين سرايه" وأوضحت أنها شاركت في المسابقة أربع مرات، وقد تحقق لها النجاح هذه المرة، معتبرة أن حصولها على الجائزة يمثل تقديراً لمسيرتها الفنية، ويحفزها على الاستمرار في تقديم أعمال تسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني.

من جهته، أعرب الشاعر الإماراتي محمد راشد الشامسي عن اعتزازه بتكريمه بجائزة "الشخصية الإبداعية"، مشيراً إلى أن هذا التكريم يمثل تقديراً لمسيرته الشعرية الطويلة وعطائه المستمر.

وأكد أن تجربته الشعرية كانت متأثرة برؤية الشيخ زايد إذ شكلت قيم الحب والوطن والإنسانية محوراً أساسياً في أعماله.