اتحاد الصحفيين الخليجيين يعقد اجتماعه الـ6 بالكويت

الكويت في 27 نوفمبر/وام/ عقد مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين اجتماعه السادس في دولة الكويت، ، بالتزامن مع ملتقى الصحفيات الخليجيات الرابع، بحضور جميع أعضائه.

استضافت الاجتماع جمعية الصحفيين الكويتية وترأسه عيسى الشايجي رئيس الاتحاد الأمين العام ، بحضور عدنان الراشد رئيس لجنة فض المنازعات والحريات، وعضوان الأحمري رئيس لجنة التدريب والتأهيل، والدكتور محمد العريمي رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية، وفضيلة المعيني رئيسة لجنة الصحفيات الخليجيات، و عبدالرحمن القحطاني رئيس لجنة الشؤون المهنية والإعلام الرياضي، و فواز سليمان المدير التنفيذي ومقرر الاجتماع.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالعمل الصحفي الخليجي وتطويره، وسُبل تعزيز التعاون بين جمعيات ومؤسسات الصحافة ودعم العاملين في المجال.

وأوضح عيسى الشايجي أن المجلس تناول عدداً من الملفات، أبرزها الوضع المالي للاتحاد والأنشطة والمشاريع المستقبلية وأشار إلى أن الاجتماع ناقش البرامج الجديدة التي سيتم إطلاقها في مجال التدريب لمواكبة التحولات الكبيرة في الساحة الإعلامية والصحفية .

وبحث المجلس سبل تطوير الأداء الصحفي وتوسيع التعاون المهني والتدريبي بين الجمعيات الأعضاء والشراكات مع مؤسسات دولية، بما يعزّز مكانة الصحافة الخليجية في ظل المتغيرات الإعلامية.

وأشاد المجلس بالمبادرة التي قدمتها جمعية الصحفيين الكويتية في تنظيم ملتقى الصحفيات الخليجيات الرابع باعتباره فرصة مهمة لالتقاء الصحفيات من مختلف دول المجلس وتمكين الجيل الشاب وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، خصوصاً في مجالات التدريب والتطوير.

واستعرض مجلس الإدارة استعداداته لإطلاق النسخة الأولى من "جائزة الصحافة الخليجية" بعد انتهاء اللجنة المختصة من إعداد الترتيبات والمعايير والشروط على أن يتم الإعلان عنها لاحقاً.