اختتام منتدى دويرز في دبي بمشاركة دولية واسعة

دبي في 27 نوفمبر/ وام/ اختتمت بنجاح فعاليات النسخة الشرق أوسطية الأولى من منتدى دويرز 2025 الذي استضافته أمس واليوم واحة دبي للسيليكون التابعة لسلطة دييز بالتعاون مع شركة ذا دويرزتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز".

شهد المنتدى مشاركة أكثر من 4 آلاف زائر من 115 دولة إلى جانب كبار المسؤولين وقادة الأعمال ورواد الشركات الناشئة والمستثمرين وصناديق رأس المال الجريء من أوروبا الشرقية والوسطى وأفريقيا والشرق الأوسط بما يعكس مكانة دبي كمركز عالمي لربط منظومات الابتكار ومجتمعات الأعمال وتبادل رؤى مؤثرة حول الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتنقل والتكنولوجيا المالية والاستدامة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال بدر بوهناد مدير عام واحة دبي للسيليكون إن نجاح المنتدى يؤكد الثقة الكبيرة في منظومة الدعم والحوافز النوعية التي توفرها دبي للشركات والمبتكرين بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف أن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم وتحقيق هدف تأسيس 30 شركة مليارية خلال العقد المقبل.

من جانبه أكد ستيليانوس لامبرو المؤسس المشارك لشركة ذا دويرز أن نسخة دبي قدمت منصة عالية الكفاءة لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين بما يسهم في تسريع الشراكات وتدفق الاستثمارات مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى في المنطقة.

وشهد اليوم الثاني عقد جلسات تخصصية تناولت مسارات التخارج للشركات الناشئة وأكد المتحدثون أن التركيز على بناء منتج قوي وقيمة حقيقية يختصر الطريق نحو النجاح أكثر من التخطيط المبكر لسيناريوهات الخروج مشددين على أن الاندماج والاستحواذ يمثل المسار الأكثر ترجيحا في البيئة الحالية.

وفي جلسة أخرى حول الاقتصاد الدائري شدد المشاركون على أن الانتقال إلى نماذج اقتصادية تدويرية أصبح ضرورة استراتيجية في ظل وجود ما يقرب من 2 تريليون دولار من المواد القابلة لإعادة التدوير غير المستغلة عالميا.

فيما ناقشت جلسة ثالثة مستقبل بيئات العمل وتنامي نماذج العمل المرنة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة للانتاجية.