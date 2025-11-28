الجامعة العربية والأمم المتحدة تبحثان حماية المرأة والطفل في النزاعات

القاهرة في 27 نوفمبر /وام/ عقدت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة الاجتماع القطاعي السادس عشر حول «حقوق المرأة وحماية الطفل في النزاع المسلح» بمقر الأمانة العامة للجامعة وذلك بمشاركة جهات عربية وأممية معنية بالملف ورئاسة مشتركة بين المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية والمدير الاقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.

وذكرت الجامعة العربية في بيان لها اليوم (الخميس) أن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار الدورة الـ163 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وقرار الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة 29 ممثلا عن المنظمات العربية والأممية، إضافة إلى ممثلي قطاعات الأمانة العامة ومكتب الأمم المتحدة للاتصال لدى الجامعة العربية بالقاهرة.

تناول الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها مرور خمسة وعشرين عاما على قرار مجلس الأمن رقم 1325، والتحديات والفرص المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية، ودور الجامعة العربية في حماية الطفل في سياقات النزاع، مع استعراض الأطر المعتمدة لحماية الأطفال وآثار النزوح والنزاعات عليهم، وتحديد فرص تطوير سبل حمايتهم وغيرها من الموضوعا ذات الصلة .