صندوق أوبك يدعم الأمن الغذائي وسبل العيش الريفية في سيراليون

فيينا في 27 نوفمبر /وام/ وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك"، على تقديم قرض بقيمة 30 مليون دولار، ومنحة بقيمة مليوني دولار لدعم برنامج سيراليون لتحسين الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية ودعم التنمية وسبل العيش الريفية.

ورحّب الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام "صندوق أوبك" في البيان الصادر عن مقره في العاصمة النمساوية فيينا، بتعزيز شراكته الراسخة مع سيراليون من خلال دعم البرنامج الشامل لتعزيز النموّ القادر على التكيّف مع تغيّر المناخ، من خلال الاستثمار في أنظمة الثروة الحيوانية، والمشاريع الريفية، وحلول الطهي النظيف، التي تسهم في خلق فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب، مع دعم أولويات التنمية طويلة الأجل في البلاد.

وأوضح الصندوق في البيان أن البرنامج يهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتحسين إنتاج الثروة الحيوانية عن طريق تطوير خدمات الصحة الحيوانية والتطعيم، والبنية التحتية للأسواق، وتوفير التدريب لمشاريع الثروة الحيوانية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوسيع نطاق الزراعة المقاومة لتغير المناخ في ثماني مقاطعات، وتقديم حلول الطهي النظيف للحد من إزالة الغابات والمخاطر الصحية، لافتاً إلى استفادة أكثر من 370 ألف شخص.