“جيه كيه سيمنت" تطلق منشأة صناعية جديدة بقيمة 6 ملايين درهم برأس الخيمة

رأس الخيمة في 27 نوفمبر/وام/ أعلنت شركة "جيه كيه دراي كيم للصناعات ذ.م.م" التابعة لشركة "جيه كيه سيمنت" عن استثمار قدره 6 ملايين درهم في تأسيس منشأتها الصناعية الجديدة ضمن مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز".

ستشكل المنشأة مركزا إقليميا لإنتاج المواد الكيميائية والإضافات المتقدمة المستخدمة في قطاع البناء، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتقوية سلاسل الإمداد الإقليمية للشركة.

وتم مؤخرا توقيع اتفاقية تأجير منشأة جديدة بين "راكز" وشركة "جيه كيه دراي كيم" من قبل كل من إيان هانت الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في "راكز" وأميت كوتاري مدير الأعمال في الإمارات وأفريقيا والرئيس التنفيذي لـ "جيه كيه دراي كيم"، وذلك في مركز "كومباس" للأعمال.

تمتد المنشأة على مساحة 5,000 م2 ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في يناير 2026 ضمن منطقة الغيل الصناعية التابعة لراكز ومن المتوقع أن تسهم في مرحلتها الأولى بتوفير نحو 50 وظيفة متخصصة في إمارة رأس الخيمة، إلى جانب إنتاج مجموعة من المواد عالية الأداء تشمل الإضافات السائلة والمضافات الجاهزة والخلطات الجافة والطلاءات، التي من شأنها تعزيز كفاءة واستدامة عمليات البناء.

واختارت "جيه كيه دراي كيم" "راكز" لما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية صناعية متطورة، فضلا عن قربها من ميناء صقر أكبر ميناء لتداول المواد السائبة في الشرق الأوسط ما يوفر وصولا سهلا لكل من المواد الخام الواردة والأسواق التصديرية. وتركز الشركة في المرحلة الأولى على تزويد السوق الإماراتي بمنتجاتها، مع خطط لتوسيع صادراتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وقال أميت كوتاري، مدير "شركة جيه كيه دراي كيم" : " كان اختيارنا لراكز قرارا استراتيجيا ينسجم مع رؤية وتوجيهات المدير العام الدكتور راغافبات سينغانيا، فالمنطقة الاقتصادية توفر بنية تحتية عالمية المستوى وخدمات تأسيس فعالة وبيئة عمل داعمة تمكننا من تحقيق نمو مستدام في الشرق الأوسط وما بعده.. وتواصل إمارة رأس الخيمة تعزيز مكانتها وجهة صناعية رائدة ونحن نعتز بدورنا في دعم منظومتها الصناعية وتوسيع حضورنا الإقليمي.

من جانبه قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" :" يشهد قطاع البناء ومواد البناء في إمارة رأس الخيمة نموا ملحوظا، مما يخلق فرصا واعدة أمام الشركات الصناعية مثل شركة "جيه كيه سيمنت" للتوسع والابتكار ونحن في "راكز" نفخر بتوفير المنصة المثالية التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والإجراءات الميسرة والمرافق منخفضة التكلفة لتمكين شركائنا من النمو بكفاءة ويجسد إطلاق منشأة "جيه كيه دراي كيم" حيوية المنظومة الصناعية المتنامية في الإمارة، والتزامنا المشترك بدعم نمو القطاع الصناعي المستدام".