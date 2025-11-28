شرطة الشارقة تعلن الإعفاء من النقاط المرورية للمخالفات المرتكبة قبل 1 ديسمبر

الشارقة في 27 نوفمبر/وام/أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن الإعفاء من النقاط المرورية للمخالفات المرتكبة قبل 1 ديسمبر 2025 في حال سددت قبل 10 يناير 2026، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54.

وأوضحت شرطة الشارقة استمرار خصم المخالفات المرورية بنسبة 35% عند السداد خلال 60 يوماً من تاريخ المخالفة ويشمل الغرامة المالية ومدة الحجز وبدل حجز المركبة كما يمنح خصماً بنسبة 25% بعد مرور 60 يوماً وقبل انقضاء سنة من تاريخ المخالفة ويشمل الغرامة المالية فقط ويستثنى من ذلك المخالفات المرورية المشددة والنقاط المرورية.

وأكدت أن الإعفاء يعد فرصة مهمة للسائقين لتسوية أوضاعهم المرورية والاستفادة من حذف النقاط المتراكمة بما يمكنهم من مواصلة قيادة مركباتهم ضمن الإطار القانوني ويسهم في تعزيز مستوى الالتزام المروري، وتشجيع السلوكيات الإيجابية على الطرق.

ودعت شرطة الشارقة أفراد الجمهور للاستفادة من التخفيضات المتاحة والمسارعة إلى تسديد المخالفات عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيق وزارة الداخلية "MOI "تعزيزاً للسلامة المرورية وتحقيقاً لأعلى مستويات الأمن على طرق الإمارة.