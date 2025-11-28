انخفاض الناتج الصناعي الكوري بنسبة 2.5% خلال أكتوبر

سيئول في 28 نوفمبر/ وام/ انخفض الناتج الصناعي لجمهورية كوريا، خلال أكتوبر الماضي بالمقارنة مع الشهر السابق، بينما انتعشت مبيعات التجزئة بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، وذلك وفقا لبيانات وزارة البيانات والإحصاء الكورية الصادرة اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن البيانات أظهرت أن الناتج الصناعي انخفض بمقدار 2.5% عن الشهر السابق في أكتوبر، ويمثل هذا أكبر انخفاض على أساس شهري خلال 5 سنوات و8 أشهر منذ أن تراجع بنسبة 2.9% في فبراير عام 2020.

جدير بالذكر أن إنتاج أشباه الموصلات هبط بنسبة 26.5% وهو أكبر تراجع على أساس شهري منذ أكتوبر عام 1982 عندما تراجع بنسبة 33.3%.

وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 3.5% على أساس شهري، لتتعافي بعد شهرين متتاليين من التراجع، بينما تراجعت الاستثمارات في المرافق بنسبة 14.1%.