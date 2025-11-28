الفائزون بجوائز أبوظبي البحرية 2025 يرتقون بمعايير قطاع المراسي

أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أعلنت أبوظبي البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن الفائزين في النسخة الثالثة من جوائز أبوظبي البحرية 2025، خلال حفلٍ أُقيم على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي اختتم فعاليته مؤخراً.

حضر حفل التكريم، الذي أقيم في مركز أدنيك أبوظبي، الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وتهدف الجوائز إلى وضع معايير راسخة للتميّز في إدارة وتشغيل المراسي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والاحتفاء بالمراسي الأكثر تميزاً وإنجازاً.

وشهدت النسخة الثالثة للجوائز توسّع نطاقها ليشمل تكريم الإنجازات والأداء المتميز على المستويين المؤسسي والفردي، إلى جانب أبرز المشاريع في قطاع المراسي. وتم تكريم 22 فائزاً خلال الحفل.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، إن جوائز أبوظبي البحرية تواصل تجسيد الالتزام بتطويرالقطاع البحري من خلال الامتثال لأعلى معايير التعاون والابتكار والتميز، لافتا إلى أن الهدف من خلال تكريم المساهمات المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا هو الاحتفاء بالإنجازات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التحسين المستمر.

وأوضح أن هذه الجوائز تؤدي دوراً محورياً في الارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز الاستدامة، وتشجيع تبادل المعرفة، بما يدعم ريادة أبوظبي في تطويرالقطاع البحري للإمارة، ويرسخ مكانتها كمركز بحري عالمي.

من جانبه قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي، إن جوائز أبوظبي البحرية تعتبر أكثر من كونها مجرد احتفالية؛ فهي تمثل محفزاً للنهوض بقطاع المراسي، وفي كل عام، نشهد تقدّماً ملموساً في مجالات الابتكار والسلامة والاستدامة، يقوده نخبة بارزة من الأفراد والمؤسسات.

وأضاف أنه بينما تمضي أبوظبي قدماً في تعزيز مكانتها كمركز بحري عالمي، تؤكد هذه الجوائز الالتزام بإرساء معايير عالمية والارتقاء بالإمارة إلى صدارة المشهد البحري الدولي.

وشهدت جوائز أبوظبي البحرية، لهذا العام الاستعانة بإحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، ضمن المنصّة الإلكترونية الآمنة الخاصة بتقديم طلبات الترشح وتقييمها.

وكما هو الحال في الدورات السابقة، خضعت الطلبات المقدّمة للمشاركة في جوائز أبوظبي البحرية بداية للتحليل من قبل فرقٍ تضم مقيّمين مؤهلين، الذين منحوا نقاط للمشاركين وفقاً للمعايير الخاصة بكل فئة من فئات الجوائز.

وقامت أداة الذكاء الاصطناعي بتنظيم بيانات طلبات المراسي المتقدمة للمشاركة في الجوائز بشكل يسهل إطلاع المقيّمين عليها، كما حددت مواطن القوة والضعف المُحتملة في الطلبات لأخذها في الاعتبار خلال مراجعاتهم الشاملة.

بعد ذلك، قدّم المقيّمون نتائجهم إلى أعضاء لجنة التحكيم، الذين أخذوا بالاعتبار خلال مداولاتهم النقاط التي منحها المقيّمون للمشاركين، بالإضافة إلى قيامها بفحص نوعي مستقل لكل مشارك قبل اختيار الفائزين.

وفي السياق ذاته، أسهمت الاستعانة بإحدى أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن جوائز أبوظبي البحرية، في وضع الأساس لدمج هذه التكنولوجيا المتقدمة مستقبلاً كعنصر مكمل لعمليات التقييم والتحكيم البشرية.

ويستند نموذج جوائز أبوظبي البحرية إلى معايير رائدة مستمدة من أفضل برامج الجوائز متعددة القطاعات عالمياً.

ومن الجوانب البارزة التي نشهدها هذا العام تنوّع الخبرات المهنية الواسعة التي يتمتع بها 13 مقيّماً بداية من مجال إستراتيجية تجربة العملاء وإدارة الجودة والتسويق والتنمية المستدامة والتميّز المؤسسي، خلال عملهم في 12 دولة موزّعة على خمس قارات، مما يُضفى رؤى قيمة لتحليلاتهم، ويعزز النهج الشامل المعتمد في تقييم الجوائز.

كما ضمت لجنة تحكيم جوائز أبوظبي البحرية 2025 نخبة من القادة المتميزين الذين أسهمت مكانتهم وخبراتهم في ضمان عملية تقييم صارمة ومستقلة وذات رؤية، مدعومة بعقود من الخبرات في القطاع والاستشارات وأطر الجودة. وأسهم هذا التكامل في تعزيز قوة الجوائز ومكانتها كمقياس للتميّز في القطاع البحري.

جدير بالذكر أنه من المقرر تنظيم النسخة الرابعة من جوائز أبوظبي البحرية في خريف عام 2026.