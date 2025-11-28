ميناء الفجيرة يحتفل بعيد الاتحاد الـ54

الفجيرة في 28 نوفمبر/ وام/ احتفل ميناء الفجيرة، يوم أمس بعيد الاتحاد الرابع والخمسين للدولة، وسط مشاركة واسعة من المؤسسات الثقافية والمجتمعية، وبحضور الإدارة التنفيذية وموظفي الميناء والشركاء الإستراتيجيين.

حضر الاحتفالية، التي أقيمت في مبنى ميناء الفجيرة، سعادة كابتن موسى مراد، مدير عام ميناء الفجيرة، وسعادة خليل إبراهيم، نائب المدير العام، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفو الميناء، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والأمنية.

شملت الاحتفالية، فعاليات ثقافية وتراثية ووطنية ومسابقات وإلقاء قصائد شعرية وأداء أهازيج ورقصات وطنية تراثية و فقرات ترفيهية ومسابقات وطنية، حرص من خلالها الميناء على إحياء قيم ومبادئ الآباء المؤسسين، وترسيخ المعاني الوطنية، وتعزيز الهوية الإماراتية في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، بجانب تنظيم ركن تراثي بمشاركة الأسر المنتجة ومعرض صور، ومشاركة مختلف فئات المجتمع .

وقال سعادة كابتن موسى مراد في كلمته بهذه المناسبة، إن عيد الاتحاد مناسبة عظيمة نستحضر فيها بكل فخر التضحيات والجهود التي بذلها الآباء المؤسسون، ونستذكر قيم الوحدة والولاء والانتماء التي قامت عليها دولة الإمارات، وبهذه المناسبة نتوجه بأسمى آيات التهاني إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات.

من جهته قال سعادة خليل إبراهيم، إن عيد الاتحاد يمثل محطة وطنية نعبّر فيها عن الاعتزاز بالمنجزات التي تحققت منذ قيام الاتحاد، وتجسيدًا للروح الإماراتية التي تجمع شعب هذا الوطن تحت راية واحدة، سائلا الله أن يديم على دولتنا الأمن والرخاء، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة.