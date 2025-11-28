رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس الصيني بضحايا حريق المجمع السكني في هونغ كونغ

أبوظبي في 28 نوفمبر/ وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تعزية إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بضحايا حريق المجمع السكني في هونغ كونغ، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.