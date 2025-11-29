عدد الأجانب المقيمين بكوريا الجنوبية يتجاوز 2.8 مليون لأول مرة في أكتوبر

سيؤول في 29 نوفمبر /وام/ تجاوز عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية 2.8 مليون شخص لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي، نتيجة الزيادات في الإقامات الطويلة بسبب العمل والدراسة والتوظيف الموسمي.

وأظهرت بيانات الهجرة الصادرة عن وزارة العدل اليوم، تسجيل مليونينن و837 ألفا و525 مواطنا أجنبيا على أنهم يقيمون في البلاد حتى أكتوبر، بزيادة 3.6% عن الشهر السابق.

وكان عدد المقيمين الأجانب قد وصل إلى ذروة ما قبل الوباء عند مليونين و524 ألف شخص في عام 2019، ثم انخفض بشكل حاد إلى مليون و956 ألف شخص في عام 2021 بسبب "كوفيد -19".

وانتعش العدد مجددا إلى مليونين و507 آلاف في عام 2023 وارتفع إلى مليونين و650 ألفا في عام 2024، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.

-خلا-